Крупная торговая сеть продуктовых перестала давать скидки белорусам. Что случилось?

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Опубликовано: 12.12.2024 15:08 , Обновлено: 12.12.2024

Одна из крупных торговых сетей продуктовых магазинов Беларуси - "Соседи" - в четверг, 12 декабря, перестала начислять бонусы по картам "Купилка", а также предоставлять скидки, которые положены постоянным покупателям в рамках программы лояльности. Узнали, с чем это связано.

Согласно сообщению, размещённому на официальном сайте компании, программа лояльности перестала работать “по техническим причинам”. Никаких иных подробностей технического сбоя в компании не уточнили, пообещав лишь, что проблема - временная и принеся покупателям извинения за “временные неудобства”.

Скриншот сайта "Соседи"

Ранее Telegraf.news рассказал, какие белорусские магазины и торговые сети присоединились к акции “На родныя тавары. Навагодняя знiжка”, которую решили проводить на протяжении всего декабря. Конкретные названия, а также категории товаров, на которые будет предоставлена дополнительная скидка в 10%, озвучила представитель пресс службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Маргарита Тамашевич.

Скидки – до 55% весь декабрь. Узнали, в каких белорусских магазинах проходит акция «На родныя тавары. Навагодняя знiжка»