«Криница» уведомила о росте цен после Нового года. На сколько может подорожать пиво в Беларуси?

Опубликовано: 24.12.2024 13:59 , Обновлено: 24.12.2024

С нового года белорусов, вероятно, ожидает подорожание пива. Как стало известно, белорусская компания ООО «Криница-Трейд», а также ряд российских производителей, поставляющих свою продукцию в Беларусь, уведомили торговые сети соседней страны о повышении отпускных цен с 1 января 2025 года.

Как [link href=“https://www.kommersant.ru/doc/7400659” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] издание «КоммерсантЪ», ссылаясь на письма, разосланные компаниями в адрес ретейлеров, рост цен составит около 9-10%. В числе производителей, объявивших о повышении, также фигурируют российские AB InBev Efes (бренды «Клинское», Abbe и др.), Medovarus и дистрибьютор «Госселайн Логистикс».

Основной причиной подорожания пивовары называют увеличение акцизов в России с 1 января 2025 года. Кроме того, производители ссылаются на рост инфляции, нехватку персонала, подорожание сырья и, как следствие, увеличение себестоимости продукции. Эксперты рассказали и об увеличении спроса на пиво.

Так, по данным аналитической компании «Нильсен», которые приводит «КоммерсантЪ», в январе — ноябре 2024 года натуральные продажи пива в России выросли на 4,5% год к году, а в денежном выражении — на 14,4%. При этом растёт и выпуск пива. Председатель президиума российской Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев пояснил, что росту спроса на эту категорию алкогольных напитков поспособствовали жаркое лето и отсутствие каких-либо шоковых ситуаций на рынке.

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси отложил запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объёмом свыше 1,5 литра. Ранее планировалось, что новая мера вступит в силу с 1 января 2025 года.

Когда в Беларуси запретят продавать «полторашки» пива? Совмин перенёс дату