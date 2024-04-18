"Уже попробовали. Это восторг!" — "Коммунарка" выпустила шоколад, который "точно покорит ваше сердце"

Опубликовано: 18.04.2024 21:06 , Обновлено: 09.01.2025

Белорусская кондитерская фабрика "Коммунарка" выпустила новинку — 200-граммовый тёмный шоколад с начинкой "Вишнёвый брауни". Производители заверили, что продукт "не имеет аналогов на белорусском рынке" и "точно покорит ваше сердце своим вкусом".

Сам шоколад состоит из 8 мини-батончиков в индивидуальной упаковке. По словам представителей “Коммунарки”, это позволяет легко разделить шоколад на части и угостить им до 8 человек “без лишних хлопот”.

В соцсетях белорусы благодарили производителей именно за тёмный, а не молочный шоколад, а также писали, что ждут новинку с нетерпением, хоть и “не фанаты сладкого”.

“Уже попробовали. Это восторг! Кто любит горький/тёмный шоколад, обязательно оценит”, — выразила мнение по поводу нового продукта одна из белорусок.

Цену новинки, как и магазины, производители пока не указали. Однако можно быть уверенным, что “Вишнёвый брауни” уже в ближайшее время появится на полках кондитерских отделов.

Ранее Telegraf.news писал, что “Коммунарка” выпустила молочный шоколад с двойной начинкой. Один слой со вкусом клубники, а второй — шампанского.

“Тонкий хрустящий корпус из молочного шоколада легко разламывается на ровные ломтики. Похожая на сок начинка не вытекает и остается внутри каждого кусочка. Шоколад можно сочетать с горячими напитками», — пообещали производители.

Интересно, что в составе указан сорбитовый сироп, «который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие».

Кроме того, в разделе «Новинки» значится ещё один шоколад с начинкой «Арахисовая паста». В описании также утверждают, что он «не имеет аналогов среди белорусских производителей».

Цены на шоколадки не указаны. Найти их можно не только в фирменных магазинах, но и, например, в «Маяке». Сами видели.

«Коммунарка» выпустила шоколад со вкусом шампанского. Где найти?