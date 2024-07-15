Крайний срок — 22 июля. "Белинвестбанк" призвал своих клиентов сделать 3 шага, чтобы не остаться без мобильного банкинга

Опубликовано: 15.07.2024 20:58 , Обновлено: 15.07.2024

В пресс-службе "Белинвестбанка" предупредили, что с 22 июля старые версии мобильного банкинга работать не будут. Для того, чтобы и дальше пользоваться услугами и сервисами, нужно обновить приложение до актуальной, усовершенствованной, версии. Сделать это можно всего за 3 простых шага.

“Регулярное обновление каналов дистанционного обслуживания – ваша возможность сделать собственные платежи и онлайн-переводы ещё более защищёнными. Отключение устаревших версий мобильного банкинга запланировано на 22 июля”, — отметили сотрудники “Белинвестбанка” и рассказали, как обновить версию за пару минут.

Для начала нужно завершить работу старой, устаревшей, версии. Для этого требуется войти в раздел «Настройки» и выбрать пункт «Завершить сеанс». Далее нужно удалить версию приложения 2.19.0. Владельцам мобильных устройств на операционной системе Android необходимо скачать новый АПК-файл, который можно найти по [link href=“https://www.belinvestbank.by/individual/page/mobilnyj-banking” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].

[info_b]Приложение работает на устройствах с ОС Android, версия которых 6.0 и выше. Если операционная система устройства ниже указанной, в банке порекомендовали использовать Web-версию, которую можно скачать здесь . [/info_b] Ранее Telegraf.news писал, что в государственном “Беларусбанке” запустили овердрафтный кредит для работников бюджетных и сельскохозяйственных организаций. Благодаря ему учителя, врачи, медсёстры, ветеринары и другие могут оформить кредит на максимальную сумму “в рамках платёжеспособности”, но не менее 100 рублей. В то же время “ВТБ-Банк” изменил условия по карте рассрочки “Кстати”. Теперь новые пользователи получат возможность увеличенного лимита до 1 тысячи белорусских рублей под 0,0001% годовых до 4 лет.

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