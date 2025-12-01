Конец рассрочки и мани-бэка. Беларусбанк масштабно пересмотрел условия по старым картам

Опубликовано: 01.12.2025 11:05 , Обновлено: 01.12.2025

Один из крупнейших белорусских банков - Беларусбанк - предупредил своих клиентов о масштабном пересмотре условий по старым картам, которые перестали выпускать несколько лет назад, но остались в обороте. Посмотрели, кому перестанут начислять мани-бэк, а кто не сможет воспользоваться привычной схемой рассрочки по карте.

Изменения в условиях обслуживания карт официально произойдут 29 декабря 2025 года. Они коснутся карт, которые банк перестал выпускать ещё несколько лет назад:

карты Mastercard Standart и БЕЛКАРТ-Maestro Клуба «Шчодры», оформлять которые перестали ещё 1 августа 2023 года,

карты «Магнит, которые прекратили выпускать 10 сентября 2020 года.

Сегодня в пресс-службе банка напомнили, каких именно функций лишились карты.

В первом случае на карты перестанут начислять мани-бэк (при этом карты «Шчодрая» Mastercard World эти изменения не коснутся). При этом другие преимущества карты сохранят, а именно:

повышенная процентная ставка по депозиту «Правильный выбор онлайн» (отзывный и безотзывный варианты на 9 месяцев),

скидка 50% при оформлении карты Клуба «Зебра»,

скидка 15% при оформлении полиса страхования,

бесплатные SMS о зачислении денежных средств.

Во втором случае владельцы самых первых парт «Магнит» лишатся возможности оформлять покупки в рассрочку. Выпускать эти карты перестали после выхода обновленной версии продукта — карты «Магнит RGB» с более гибкими условиями мани-бэка, пониженной ставкой в грейс-периоде при покупках в магазинах-партнерах и так далее.

Пользователям же старых “Магнитов” рассрочка по карте больше не доступна - ею теперь можно рассчитываться только за счёт средств овердрафта или собственных денежных средств.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с недавних пор белорусы, взявшие кредит, но столкнувшиеся с серьезными трудностями, получили новую возможность - финансовую «подушку безопасности». Теперь банки и микрофинансовые организации просто обязаны по закону предоставлять отсрочку по кредитам.

Белорусам разрешили требовать отсрочку по кредитам. Кому и на сколько объяснили в Нацбанке