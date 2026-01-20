Кондитерская фабрика объявила "потрясающие" скидки до 68% на шоколадки. Но есть нюанс
Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" сообщила, что объявила акцию со скидками на шоколадки. Причем среди сладостей по сниженной цене оказались не только непопулярные, но и пользующиеся спросом.
На фабрике, естественно, назвали акцию “потрясающей” и “замечательной”, но она была бы ещё привлекательней, если бы понижение цен произошло во всех магазинах страны. Но это не так.
За дешёвыми шоколадками стоит идти только в фирменные магазины. Но стоит учитывать, что на “Спартаке” уточнили: в фирменных магазинах, работающих по франчайзингу, цены могут отличаться. Как попасть в нужную точку продаж с настоящими скидками и не играть в рулетку, на фабрике не уточнили.
Что попало на акцию:
|Наименование товара
|Старая цена, руб.
|Новая цена, руб.
|Скидка, руб.
|Скидка, %
|Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусі» премиум, 570 г.
|38.03
|12.00
|26.03
|68.4%
|Шоколад горький с миндалем
|4.88
|2.10
|2.78
|57.0%
|Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном
|5.16
|1.99
|3.17
|61.4%
|Белый пористый шоколад «Спартак»
|3.95
|1.87
|2.08
|52.7%
|Шоколад молочный «Спартак» с изюмом
|4.23
|1.99
|2.24
|53.0%
|Шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем
|4.88
|2.10
|2.78
|57.0%
А тем временем столичная кондитерская фабрика “Коммунарка” запустила в продажу новинку, которую покупатели тут же окрестили аналогом знаменитого детского киндер-шоколада. Узнали, даст ли фору белорусская новинка импортной легенде хотя бы по цене.
Белорусская «Коммунарка» выпустила аналог киндеров. Что по цене?