Кондитерская фабрика объявила "потрясающие" скидки до 68% на шоколадки. Но есть нюанс

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Опубликовано: 20.01.2026 14:31 , Обновлено: 20.01.2026

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" сообщила, что объявила акцию со скидками на шоколадки. Причем среди сладостей по сниженной цене оказались не только непопулярные, но и пользующиеся спросом.

На фабрике, естественно, назвали акцию “потрясающей” и “замечательной”, но она была бы ещё привлекательней, если бы понижение цен произошло во всех магазинах страны. Но это не так.

За дешёвыми шоколадками стоит идти только в фирменные магазины. Но стоит учитывать, что на “Спартаке” уточнили: в фирменных магазинах, работающих по франчайзингу, цены могут отличаться. Как попасть в нужную точку продаж с настоящими скидками и не играть в рулетку, на фабрике не уточнили.

























Что попало на акцию:

Наименование товара Старая цена, руб. Новая цена, руб. Скидка, руб. Скидка, % Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусі» премиум, 570 г. 38.03 12.00 26.03 68.4% Шоколад горький с миндалем 4.88 2.10 2.78 57.0% Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном 5.16 1.99 3.17 61.4% Белый пористый шоколад «Спартак» 3.95 1.87 2.08 52.7% Шоколад молочный «Спартак» с изюмом 4.23 1.99 2.24 53.0% Шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем 4.88 2.10 2.78 57.0%

А тем временем столичная кондитерская фабрика “Коммунарка” запустила в продажу новинку, которую покупатели тут же окрестили аналогом знаменитого детского киндер-шоколада. Узнали, даст ли фору белорусская новинка импортной легенде хотя бы по цене.

Белорусская «Коммунарка» выпустила аналог киндеров. Что по цене?