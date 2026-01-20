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Кондитерская фабрика объявила "потрясающие" скидки до 68% на шоколадки. Но есть нюанс

Кондитерская фабрика объявила "потрясающие" скидки до 68% на шоколадки. Но есть нюанс
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Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" сообщила, что объявила акцию со скидками на шоколадки. Причем среди сладостей по сниженной цене оказались не только непопулярные, но и пользующиеся спросом.

На фабрике, естественно, назвали акцию “потрясающей” и “замечательной”, но она была бы ещё привлекательней, если бы понижение цен произошло во всех магазинах страны. Но это не так.

За дешёвыми шоколадками стоит идти только в фирменные магазины. Но стоит учитывать, что на “Спартаке” уточнили: в фирменных магазинах, работающих по франчайзингу, цены могут отличаться. Как попасть в нужную точку продаж с настоящими скидками и не играть в рулетку, на фабрике не уточнили.

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Что попало на акцию:

Наименование товараСтарая цена, руб.Новая цена, руб.Скидка, руб.Скидка, %
Подарочный набор шоколада «Спадчына Беларусі» премиум, 570 г.38.0312.0026.0368.4%
Шоколад горький с миндалем4.882.102.7857.0%
Шоколад «Спартак» горький с имбирём и лимоном5.161.993.1761.4%
Белый пористый шоколад «Спартак»3.951.872.0852.7%
Шоколад молочный «Спартак» с изюмом4.231.992.2453.0%
Шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем4.882.102.7857.0%

А тем временем столичная кондитерская фабрика “Коммунарка” запустила в продажу новинку, которую покупатели тут же окрестили аналогом знаменитого детского киндер-шоколада. Узнали, даст ли фору белорусская новинка импортной легенде хотя бы по цене.

Белорусская «Коммунарка» выпустила аналог киндеров. Что по цене?

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