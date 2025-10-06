В ЕАБР назвали причины рекордного роста золотовалютных резервов Беларуси

Опубликовано: 06.10.2025 08:38 , Обновлено: 06.10.2025

В Евразийском банке развития в понедельник, 6 октября, заявили, что золотовалютные резервы Беларуси побили очередной исторический рекорд в $13,3 млрд благодаря росту цен на один драгметалл.

“Ключевым фактором стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на $690,4 млн на фоне повышения мировых цен (+11,6% м/м). Резервные активы в иностранной валюте выросли на $176,1 млн”, - подсчитали в ЕАБР.

Всего с начала 2025 года ЗВР Беларуси выросли на $4,4 млрд. И более половины этого прироста было обеспечено за счет увеличения резервных активов не в золоте, а в иностранной валюте.

Золотовалютные резервы — это финансовый «буфер безопасности» любой страны. Их основное назначение — обеспечивать стабильность национальной экономики. Нацбанк Беларуси, например, использует их для защиты курса национальной валюты (например, скупая или продавая иностранную валюту). По сути, это запас прочности на случай экономических кризисов или внешних шоков.

С финансовой точки зрения, ЗВР — это активы (в основном иностранная валюта, облигации других стран и золото), которые приносят относительно низкий доход, так как их главная задача — ликвидность и надежность, а не прибыль.

Однако чрезмерно большие резервы имеют и свою цену: эти средства можно было бы направить на внутренние инвестиции. Таким образом, управление ЗВР — это постоянный поиск баланса между достаточностью для безопасности и экономической эффективностью.