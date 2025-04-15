Кому в Беларуси готовы платить от 10 000 рублей в месяц? Нашли самые дорогие вакансии апреля

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Опубликовано: 15.04.2025 11:48 , Обновлено: 15.04.2025

Анализ государственной базы вакансий показал, что некоторые белорусские компании готовы предложить весьма внушительные оклады отдельным специалистам, суммы часто превышают и семь, и даже десять тысяч рублей. Однако доступны такие зарплаты, как правило, лишь узкому кругу профессионалов с большим опытом, уникальными навыками или готовым к весьма специфическим условиям труда.

Лидерами по зарплатным предложениям из тех, что были доступны в базе на середину апреля, остались IT-сфера, корпоративное управление и авиация.

Так, «Белавиа» предложила командиру Boeing-737 зарплату до 18 000 рублей .

А вот, например, компания-разработчик мессенджера начала искать опытного Java-разработчика (от 7 лет опыта, свободный английский) на сумму до 15 000 рублей . Руководящая должность в клиентской поддержке другой IT-компании оценивается в 1 2 000 рублей , правда, с требованием 5 лет опыта и английского С1.

Известный белорусский онлайн-гипермаркет предложил Data-архитектору до 12 650 рублей .

В финансовом секторе зарплаты также могут быть пятизначными. Крупный белорусский банк готов платить директору департамента до 12 000 рублей . В эту же категорию попадает и вакансия гендиректора в частном медцентре ( до 12 000 рублей ).

Немного ниже, но всё равно внушительно, оценили позиции финансового директора ( 7 000 рублей в известной сети магазинов, недавно купившей в России своего прямого конкурента) и главного бухгалтера ( 8 000 рублей ), а также руководящие посты в других банках ( от 7 000 до 8 650 рублей в зависимости от направления).

Любопытный пример — вакансия директора на часовом заводе. Зарплата фиксированная, 8 000 рублей , но требования нетривиальные. Нужен опыт именно в часовом производстве, инженерные знания, наличие контактов с мировыми производителями и свободное владение несколькими языками, включая турецкий.

Похожая зарплата ( 7 000 рублей ) предложили и на региональном уровне — замгендиректора производителя молочки в Могилёве.

Нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке начал поиски главного инженера на фиксированные 8 900 рублей (требуется опыт от 5 лет, обещают предоставление жилья).

В категории водителей ситуация также интересная. Логистическая компания из Пинска предложила водителю-международнику категории CE зарплату от 8 000 до 9 300 рублей (временная, гибкий график). При этом, что любопытно, в требованиях указано наличие высшего образования (при опыте от 1 года).

Высокие для рабочих профессий зарплаты предложило предприятие по строительству трубопроводов. Слесарь по обслуживанию буровых может рассчитывать на 7 200 рублей , а машинист буровой установки — на 7 500 рублей . Однако за этими цифрами скрывается важный нюанс. Работа предполагает длительные командировки в Хабаровский край России.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какие специальности будут наиболее востребованы в Беларуси в ближайшие годы, а кому будет всё сложнее найти работу, по мнению министра труда Наталии Павлюченко. Она также дала белорусам рекомендации, какие «гибкие навыки» и «надпрофессиональные» умения стоит приобрести тем, кто хочет оставаться востребованным для нанимателя.

Министр труда рассказала, какие «гибкие навыки» и «надпрофессиональные» умения нужны белорусам, чтобы найти работу