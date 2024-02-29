Кому принадлежат чаевые — официантам или кафе? В МНС Беларуси пообещали новый законопроект

Опубликовано: 29.02.2024 17:13 , Обновлено: 29.02.2024

Начальник главного управления налогообложения физических лиц Андрей Ковалевский заявил 29 февраля, что в ведомстве не считают чаевые "дарением", поскольку оно должно предусматривать безвозмездность. Чиновник рассказал, что МНС приступило к подготовке законопроекта, который будет регулировать чаевые.

“Мы считаем, что чаевые — это дополнительная плата за то, что в заведении понравилось. И здесь не усматривается безвозмездность.”, — сказал Ковалевский.

Он добавил, что сейчас госорганы работают над закреплением термина «чаевые», чтобы “внести ясность” в вопрос кому принадлежат эти деньги изначально. Что это будет значить для официантов и посетителей кафе - пока не ясно. Будут ли чаевые облагаться налогами, и какими, в МНС не уточнили.

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