"Время пришло" — Налоговая пообещала взяться за белорусских блогеров

Опубликовано: 28.02.2024 13:46 , Обновлено: 28.02.2024

Инспекция МНС пообещала взять "на отдельный контроль" белорусских блогеров. В Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску признались, что до 2024 года они не выделяли блогеров, бизнес-тренеров, бизнесменов в сфере майнинга и оборота криптовалют в качестве "отдельных направлений для контроля", но пообещали исправить этот недочет в своей работе.

По словам инспекции по налогам и сборам, случаи когда блогеры скрывают свои реальные доходы участились. В МНС призвало перестать совершать “детские ошибки, которые дорого обходятся” и пригласило блогеров и прочих работников онлайн-сферы посетить их пресс-конференцию “Особенности декларирования доходов физических лиц в 2024 году”, которая пройдет в Пресс-центре Дома прессы завтра, 29 февраля и будет транслироваться онлайн.

“В тему майнинга и оборота криптовалют налоговые органы уже вникли и успешно выявляют нарушителей, а вот в других, на первый взгляд безобидных, онлайн-сферах мы пока не спешим, а обстоятельно изучаем все аспекты и сопутствующие риски”, — сообщил телеграм-канал Управления оперативных мероприятий МНС по Минску.

В ведомстве заверили, что высокая рентабельность и анонимность бизнеса в онлайн-сфере сопряжена с рисками как для клиентов и доходов бюджета, так и для самих владельцев онлайн-бизнеса, и привели несколько наглядных примеров.

“Один блогер, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, просто “забыл о своих доходах в РФ”, в результате чего ему пришлось доплатить порядка 200 000 рублей налога. Другой блогер, осуществляющий свою деятельность в качестве физического лица, “забыл” подать декларацию о доходах, и это стоило ему 53 000 рублей налога и пени. Благо ещё то, что наши коллеги работали с ними в “лайтовом режиме”, направив уведомления с предложением о добровольном исполнении налогового обязательства в порядке статьи 73 НК РБ”, — рассказали в ведомстве.

Инспекция пообещала, что не пожалеет “внимания, времени и компетенций” для тех, кто считает уплату налогов “анахронизмом”. Видеотрансляцию конференции запустят на ютуб-канале Дома прессы. Ссылку управление разместило в своём телеграм-канале.

Ранее Телеграф писал о том что некоторым гражданам Беларуси необходимо представить налоговую декларацию о доходах и имуществе, полученных в 2023 году. В Министерстве по налогам и сборам напомнили, кого из физических лиц это касается, и в какой крайний срок нужно успеть подать документы.

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