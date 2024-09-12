Компания LG решила продавать в России косметику OHUI. А в Беларуси?

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Опубликовано: 12.09.2024 09:59 , Обновлено: 12.09.2024

Южнокорейская компания LG, по всей вероятности, решила вернуться в Россию. Подразделение концерна Household & Healthcare подало заявку на регистрацию торгового знака OHUI, под которым выпускают косметику.

Документ опубликовали российские СМИ.

Как сказано на сайте LG Beauty, OHUI — бренд косметики по уходу за лицом и телом. Компанию основали в 1997 году.

К слову, в Беларуси и сейчас можно купить кремы OHUI. Ее продают на сайтах с корейской косметикой и популярных маркетплейсах. Например, мини набор антивозрастных средств с коллагеном можно купить за 120 рублей.

Некоторые наборы с таким названием продают и дешевле - за 61 BYN.

Напомним, бренд LG в Беларуси и России в первую очередь известен как производитель техники и электроники. В марте 2022 года LG Electronics объявила об остановке поставок на российский рынок. Однако неофициальный импорт в РФ техники LG, как и многих других брендов, продолжился.

Ранее Telegraf.news писал, что генеральный директор белорусско-китайской компании “БЕЛДЖИ” Геннадий Свидерский объявил о том, что в скором времени два бренда — Geely и BELGEE — будут “полностью разделены” на белорусском и российском рынке. Он также анонсировал выпуск нового седана, который должен придти на смену популярному сейчас Geely Emgrand.

Гендиректор «БЕЛДЖИ» пообещал заменить Geely Emgrand новым седаном и «полностью разделить бренды». Когда?