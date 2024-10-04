Компания HBO пообещала раскрыть многолетнюю тайну личности создателя Bitcoin

Опубликовано: 04.10.2024 09:43 , Обновлено: 04.10.2024

Американская сеть платного телевидения HBO анонсировала свой новый документальный фильм, в котором пообещала раскрыть личность Сатоши Накамото. Под этим вымышленным именем известен основатель одной из самых популярных цифровых валют Bitcoin. До сих пор доподлинно даже не известно, кто скрывается под этим именем - один человек или группа людей.

[info_b]Сатоши Накамото — псевдонимом, под которым в 2008 году загадочная личность или группа лиц положила начало новой цифровой валюте — Bitcoin. Сейчас его курс достигает 200 тыс. рублей за единицу.[/info_b]

Сатоши Накамото документалисты HBO посвятили фильм Money Electric: The Bitcoin Mystery. Режиссером выступил Каллен Хобак, который известен своими фильмами-расследованиями, что был номинирован на престижную премию “Эмми”. Премьера нового фильма намечена на вечер 8 октября 2024 года, сообщило сетевое издание Cryptotimes.

Экономические обозреватели предположили, что раскрытие личности Сатоши Накамото может “существенно повлиять на финансовые рынки”.

“Это особенно актуально из-за роли Bitcoin в формировании экономической политики и влияния на политические кампании, включая предстоящие президентские выборы в США в 2024 году”, - отметилоиздание Cryptotimes.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года у белорусов появилась возможность купить Bitcoin в тысячи раз дешевле рыночной цены - всего за 21,99 рубля. Впрочем, это не совсем тот Bitcoin, за который сейчас дают 200 тыс. рублей.

В Беларуси стали продавать Bitcoin за 21,99 рубля. Но есть нюанс