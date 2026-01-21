"Коммунарка" и "Спартак" вступили в битву скидок

Опубликовано: 21.01.2026 10:35 , Обновлено: 21.01.2026

Минская кондитерская фабрика “Коммунарка” вступила в битву скидок с другим популярным производителем конфет, Гомельским “Спартаком”, который накануне запустил акцию со скидками на шоколадки. Столичный же производитель решил существенно снизить цену на свой "уникальный шоколад".

Акционное предложение оказалось не менее привлекательным по цене, чем у гомельских конкурентов - цену снизили сразу на 65% .

Речь о новинке 2024 года - молочном шоколаде «Эль Карамель». Его особенностью является особое «карамелизованное» молоко и «карамелизованная» сыворотка. Именно эти ингредиенты придают шоколаду его необычный вкус, цвет и аромат. Представлен бренд в трёх вариантах - с кокосовой стружкой, попкорном и кусочками малины. И на все сейчас приятная скидка.

Так, в фирменных магазинах “Коммунарки” сейчас 100-граммовую плитку такого шоколада можно взять всего за 3,75 рубля , тогда как обычная цена - 6,21 рубля.

Напомним, в фирменных магазинах “Спартака” сейчас также действуют скидки до 68% на шоколад, причём не только не самые популярные виды, но и на пользующиеся спросом.

Кондитерская фабрика объявила «потрясающие» скидки до 68% на шоколадки. Но есть нюанс