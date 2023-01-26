Коммуналка в Беларуси в 2023 году подорожает дважды — Хмель

Опубликовано: 26.01.2023 15:06 , Обновлено: 26.01.2023

Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель 26 января сообщил, что в 2023 году коммунальные услуги подорожают дважды. На сколько?

«У нас ожидаются два повышения: с 1 января —на основные жилищно-коммунальные услуги. С 1 июня — на теплоснабжение и подогрев воды», — сказал он.

По словам Хмеля, тарифы, традиционно поднимут «на сумму не выше 5 долларов в эквиваленте в год».

Впрочем, министр анонсировал повышение коммуналки еще в конце сентября 2022 года. А Мингорисполком уже установил планово-расчетные цены на ЖКУ в столице. Повышение отдельных цен колеблется от 8% до 14,25%.