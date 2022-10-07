Комиссия против санкций рассматривает вопросы, «даже противоречащие закону» — Головченко

Опубликовано: 07.10.2022 12:45 , Обновлено: 07.10.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 7 октября сообщил силовикам, что в 2022 году белорусская экономика подверглась «самой мощной в нашей истории санкционной атаке». И рассказал, какую трехуровневую систему придумали власти, чтобы ей противостоять.

Первый уровень, по его словам, это создание в каждом ведомстве «штабов, которые решают отраслевые вопросы».

Второй, это оперативный штаб правительства, который, по утверждению Головченко, уже выработал 400 решений.

Третий уровень — правительственная комиссия по противодействию санкциям. Она имеет «широкие полномочия от главы государства и рассматривает любые вопросы, которые связаны с работой в условиях санкций, даже которые противоречат действующему законодательству».

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Кроме этого Головченко заявил, что каждую неделю лично мониторит, как работают 150 предприятий и оценивает их по 15 показателям.

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 6 октября подписал постановление о запрете повышения цен и тарифов в стране. Согласно ему, запрет на повышение цен вводится на продовольственные и другие товары.

Головченко запретил отменять скидки и акции в магазинах Беларуси. Какие наказания обещает?