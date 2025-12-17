Kolobike распродаёт велосипеды. Уйдёт из Беларуси?
В следующем году Минск может лишиться одного из верных признаков весны - ярких жёлтеньких велосипедов, которые массово выкатывал популярный шеринговый сервис Kolobike, чуть только потеплеет и сойдёт снег. По окончании этого сезона владельцы сервиса выставили часть своего велопарка на продажу.
Объявления о продаже фирменных велосипедов Kolobike на одной из площадок по перепродаже б/у вещей заметил портал Office Life. Продавцом выступает ООО “МойРовар” - та самая компания, которая заполонила столицу и многие другие крупные белорусские города своими жёлтенькими великами. Цена подержанного “ровара” уже без GPS-трекера - всего 120 рублей.
Объявление можно было бы списать на обычное обновление парка компании перед следующим велосезоном. Но, как оказалось, сам сайт шеринга сейчас недоступен, что вызвало ещё больше подозрений о проблемах шерингового бизнеса, принадлежащего двум белорусам - Вадиму Осипчику и Валерию Шамрилову.
Ситуацию владельцы компании разъяснили в комментарии порталу Office Life. Они рассказали, что на серьёзные изменения в бизнес-стратерии их подтолкнули изменившиеся условия на шеринговом рынке в Беларуси. За последние годы велосипеды явно проигрывают электросамокатам. Судя по всему, прошлый сезон для великов оказался провальным, поэтому их парк решили как минимум проредить.
По словам бизнесменов, в будущем сезоне компанию ждёт либо серьёзная реорганизация, либо вовсе - закрытие сервиса. Так что не исключено, что следующей весной жёлтенькие брендированные велики Kolobike не выкатят массово на улицы Минска, Бреста и Гродно, а увидеть их можно будет разве что в руках новых, частных владельцев, решившихся выкупить б/у двухколёсник из арендного парка.
Новость о возможном уходе компании с белорусского рынка некоторые пользователи, судя по комментариям в соцсетях, встретили с грустью.
- “Не самые лучшие велосипеды были в прокате, но все же пользовался шерингом. Самокатами не пользовался и не собираюсь начинать. Очень жаль”, - написал один из комментаторов.
- “Очень грустно это. Самокат стоит как такси. А на коло было прекрасно просто как на тренажёре покататься”, - написал другой.
Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции
Напомним, с 1 сентября этого года в Беларуси изменились правила дорожного движения и теперь некоторым владельцев самокатов, сегвеев и моноколёс нужно проходить процедуру регистрации в ГАИ. Более того, в Беларуси даже заговорили о возможном введении отдельной категории прав - конкретно для тех, кто ездит на средствах персональной мобильности (например, электросамокатах).
Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции