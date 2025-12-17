Kolobike распродаёт велосипеды. Уйдёт из Беларуси?

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Опубликовано: 17.12.2025 10:15 , Обновлено: 17.12.2025

В следующем году Минск может лишиться одного из верных признаков весны - ярких жёлтеньких велосипедов, которые массово выкатывал популярный шеринговый сервис Kolobike, чуть только потеплеет и сойдёт снег. По окончании этого сезона владельцы сервиса выставили часть своего велопарка на продажу.

Объявления о продаже фирменных велосипедов Kolobike на одной из площадок по перепродаже б/у вещей заметил портал Office Life. Продавцом выступает ООО “МойРовар” - та самая компания, которая заполонила столицу и многие другие крупные белорусские города своими жёлтенькими великами. Цена подержанного “ровара” уже без GPS-трекера - всего 120 рублей.

Скриншот Office Life

Объявление можно было бы списать на обычное обновление парка компании перед следующим велосезоном. Но, как оказалось, сам сайт шеринга сейчас недоступен, что вызвало ещё больше подозрений о проблемах шерингового бизнеса, принадлежащего двум белорусам - Вадиму Осипчику и Валерию Шамрилову.

Ситуацию владельцы компании разъяснили в комментарии порталу Office Life. Они рассказали, что на серьёзные изменения в бизнес-стратерии их подтолкнули изменившиеся условия на шеринговом рынке в Беларуси. За последние годы велосипеды явно проигрывают электросамокатам. Судя по всему, прошлый сезон для великов оказался провальным, поэтому их парк решили как минимум проредить.

По словам бизнесменов, в будущем сезоне компанию ждёт либо серьёзная реорганизация, либо вовсе - закрытие сервиса. Так что не исключено, что следующей весной жёлтенькие брендированные велики Kolobike не выкатят массово на улицы Минска, Бреста и Гродно, а увидеть их можно будет разве что в руках новых, частных владельцев, решившихся выкупить б/у двухколёсник из арендного парка.

Новость о возможном уходе компании с белорусского рынка некоторые пользователи, судя по комментариям в соцсетях, встретили с грустью.

“Не самые лучшие велосипеды были в прокате, но все же пользовался шерингом. Самокатами не пользовался и не собираюсь начинать. Очень жаль”, - написал один из комментаторов.

“Очень грустно это. Самокат стоит как такси. А на коло было прекрасно просто как на тренажёре покататься”, - написал другой.

Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции

Напомним, с 1 сентября этого года в Беларуси изменились правила дорожного движения и теперь некоторым владельцев самокатов, сегвеев и моноколёс нужно проходить процедуру регистрации в ГАИ. Более того, в Беларуси даже заговорили о возможном введении отдельной категории прав - конкретно для тех, кто ездит на средствах персональной мобильности (например, электросамокатах).

Кому из владельцев самокатов идти в ГАИ за регистрацией? В МВД Беларуси дали инструкции