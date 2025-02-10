Когда при продаже второго авто за год не нужно платить налог? Адвокат рассказала белорусам

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.02.2025 13:04 , Обновлено: 10.02.2025

Адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Ирина Ивкина объяснила, когда при продаже второго автомобиля за год белорусы могут не платить подоходный налог.

Специалист напомнила, что по общему правилу доходы граждан Беларуси, полученные от реализации имущества на территории нашей страны, облагаются подоходным налогом. В случае, если человек захотел продать больше одного автомобиля за год, в госказну нужно заплатить пошлину только за второе транспортное средство.

При этом она обратила внимание: сумма уплаты подоходного налога происходит не от суммы реализации, а только от полученного дохода. Например, если белорус купил машину за 10 тысяч рублей, а спустя время продал её за 11 тысяч, то заплатить налог необходимо только с 1 тысячи рублей.

“Если вы реализовали транспортное средство дешевле, чем приобрели, уплачивать подоходный налог нет необходимости ввиду отсутствия у вас дохода. Главное условие — подтвердить налоговым органам сумму приобретения вами данного автомобиля”, — объяснила юрист.

Ранее Telegraf.news писал, что житель Могилёва обратился в редакцию одной из белорусских газет и поинтересовался, можно ли обедать на рабочем месте. По его словам, несмотря на то, что в офисе для этого есть специально оборудованная комната, во время перерыва там слишком много людей, поэтому он и вынужден есть за компьютером. Все точки над i в этом вопросе расставил адвокат.

Имеет ли право сотрудник обедать на рабочем месте? Белорусский адвокат объяснил