Когда курс доллара в Беларуси перешагнёт за 3 рубля? Финансовый аналитик дал прогноз

Опубликовано: 22.12.2025 09:28 , Обновлено: 22.12.2025

Финансовые аналитики спрогнозировали плавное снижение курсу белорусского рубля. Тому есть предпосылки как в самой Беларуси, так и на внешних рынках. Узнали, когда по прогнозам экспертов курс доллара в Беларуси вновь перешагнёт отметку в 3 рубля.

Одним из ключевых внутренних факторов, которые влияют на рост курса доллара, является, как ни странно, рост реальных доходов белорусов. Когда у людей на руках появляется больше “свободных” денег, они начинают активнее покупать, в том числе, импортные товары. При этом спрос на белорусский экспорт со стороны России, как отметил финансовый аналитик Александр Шкут, наоборот, снижается.

В комментарии порталу Office Life, эксперт спрогнозировал, что два этих фактора вместе взятые в среднесрочной перспективе и будут способствовать плавному снижению курса белорусского рубля. По его словам, уже в ближайшие недели курс доллара в Беларуси с высокой долей вероятности перешагнёт отметку в 3 рубля.

Ослаблению национальной валюты способствует в том числе замедление экономического роста в России, которая остаётся для Беларуси основным внешнеторговым партнером (в том числе из-за этого увеличивается дефицит внешней торговли в Беларуси).

Как отметил финансовый аналитик Михаил Грачев в комментарии порталу Myfin.by, в соседней стране заметно “охлаждение” экономики: на фоне снижающейся инфляции российский Центробан на прошлой неделе решил также снизить свою ключевую ставку (аналог белорусской ставки рефинансирования) - до 16%. Но инфляционные ожидания рядовых россиян и местного бизнеса по-прежнему остаются высокими.

Всё это в купе с событиями на международном финансовом рынке, по мнению Грачева, будет способствовать тому, что курс доллара в Беларуси “всё-таки будет двигаться в сторону роста”. Впрочем, по его мнению, ждать курса выше трёх рублей за доллар как минимум до следующей недели не стоит - “при отсутствии неожиданностей” со стороны международной политики, уточнил специалист.

Отметим, что согласно макроэкономическому прогнозу Евразийского банка развития, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит около 3,32 белорусских рубля.

ЕАБР назвал прогнозируемый курс доллара в Беларуси на 2026 год