ЕАБР назвал прогнозируемый курс доллара в Беларуси на 2026 год
Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз для Беларуси на 2026 и последующие годы. Согласно их оценкам, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит 3,32 белорусских рубля.
Это означает, что к концу года курс может быть выше указанной цифры, так как это именно среднегодовое значение, а в текущий момент доллар стоит менее 3 рублей.
Также ЕАБР представил менее точные прогнозы на последующие годы:
- 2027 год — 3,66 рубля;
- 2028 год — 3,89 рубля.
Таким образом, по мнению экспертов, повторения ситуации 2025 года, когда доллар значительно упал, не ожидается. Однако стоит помнить, что это всего лишь прогноз.
Что касается других показателей, в ЕАБР полагают, что в 2026 году рост ВВП составит около 1,8%. Инфляция, которая к концу 2025 года может подняться до 7,1%, в следующем году, по прогнозу, снизится до 6,9%.
Прогноз банка контрастирует с заявлениями официальных властей. Ранее глава Национального банка Беларуси Роман Головченко заявил, что не ожидает в 2026 году резких изменений на финансовом и валютном рынке, рассчитывая на стабильность белорусского рубля.
«Мы, как вы видите, сохраняем преемственность курса, который проводился в текущем году. Национальный банк не ожидает каких-то резких изменений на валютном, на финансовом рынке», — заверил чиновник.
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