ЕАБР назвал прогнозируемый курс доллара в Беларуси на 2026 год

Опубликовано: 18.12.2025 16:44 , Обновлено: 18.12.2025

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) опубликовали макроэкономический прогноз для Беларуси на 2026 и последующие годы. Согласно их оценкам, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит 3,32 белорусских рубля.

Это означает, что к концу года курс может быть выше указанной цифры, так как это именно среднегодовое значение, а в текущий момент доллар стоит менее 3 рублей.

Также ЕАБР представил менее точные прогнозы на последующие годы:

2027 год — 3,66 рубля;

2028 год — 3,89 рубля.

Таким образом, по мнению экспертов, повторения ситуации 2025 года, когда доллар значительно упал, не ожидается. Однако стоит помнить, что это всего лишь прогноз.

Что касается других показателей, в ЕАБР полагают, что в 2026 году рост ВВП составит около 1,8%. Инфляция, которая к концу 2025 года может подняться до 7,1%, в следующем году, по прогнозу, снизится до 6,9%.

Прогноз банка контрастирует с заявлениями официальных властей. Ранее глава Национального банка Беларуси Роман Головченко заявил, что не ожидает в 2026 году резких изменений на финансовом и валютном рынке, рассчитывая на стабильность белорусского рубля.

«Мы, как вы видите, сохраняем преемственность курса, который проводился в текущем году. Национальный банк не ожидает каких-то резких изменений на валютном, на финансовом рынке», — заверил чиновник.

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