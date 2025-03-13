Когда больше шансов пройтись по магазинам без очередей? Белорусские магазины назвали самые «тихие» дни и время

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Опубликовано: 13.03.2025 16:00 , Обновлено: 25.04.2025

Как спланировать шопинг так, чтобы избежать длительного ожидания в бесконечных очередях в примерочные и на кассу? Столичный торгово-развлекательный центр Galileo поделился полезной статистикой, рассказав, в какие дни недели поток покупателей в магазинах всегда выше и назвав самые "тихие" часы в течение рабочего дня.

Проанализировав данные о количестве посетителей с помощью счетчиков, установленных на входах и выходах в торговые точки, специалисты выяснили, что чаще всего минчане посещают торговые центры по выходным, что весьма ожидаемо. В среднем поток людей в выходные на 20% больше, чем в будние дни, причём в субботу людей гораздо больше, чем в воскресенье.

Воскресенье, как оказалось, уступает двум будним дням, ведь многие в этот день уже настраиваются и готовятся к рабочей неделе. В рейтинге шопинг-дней на втором месте оказалась пятница, а на третьем - четверг.

А вот самыми спокойными с точки зрения торговли днями недели по статистике оказались первые три дня рабочей недели. Самым комфортным днём для шопинга в Galileo назвали вторник, на втором вместе (исходя из численности покупателей) оказался понедельник, на третьем - среда. Так что если вы хотите неспешно прогуляться по торговым рядам, не натыкаясь то и дело на других покупателей, шопинг можно смело планировать именно на эти дни.

Что касается времени посещения магазинов, то здесь также можно взять на вооружение статистику, ведь в течение дня трафик посетителей распределяется также неравномерно. Пик посетителей в любой день неделе приходится на вечернее время, но есть ещё один промежуток времени, который отличается повышенным трафиком посетителей. Итак, если хотите свести к минимуму время в очередях, следует избегать следующих промежутков:

первые часы работы магазина,

с 12:00 до 16:00,

с 18:00 до 20:00.

А больше всего шансов уйти с покупками из магазина, не стоя в очередях, в последний час работы магазинов – с 21:00 до 22:00, отметили в Galileo.

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