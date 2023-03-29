Когда белорусы могут не платить налог с денег, присланных из-за границы? Рассказали в МНС

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Опубликовано: 29.03.2023 14:05 , Обновлено: 29.03.2023

В минской инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) рассказали, в каком случае белорусам не нужно подавать декларацию и платить налог при денежном переводе из-за границы.

Так, согласно Налоговому кодексу, если вам перевел деньги человек, не являющий родственником, то не подлежит налогообложению за 2022 год сумма в 8 078 рублей и менее. Однако это в случае, если вам ее подарили.

«Если же деньги перечисляются с другой целью, то нужно выяснить характер перевода», — отметили в столичной налоговой инспекции агентству «Минск-Новости».

Кроме того, декларацию подавать не нужно, если деньги перевели как возврат займа.

[info_b]Напомним, налоговую декларацию по подоходному налогу физлиц с доходов, полученных в 2022 году, нужно успеть подать до 31 марта 2023 года. Как правильно заполнить документ, можно почитать на сайте Министерства по налогам и сборам по ссылке.[/info_b]

Кстати, если вы получили в подарок деньги (независимо от суммы) от близких родственников, они вообще не признаются объектом налогообложения подоходным налогом, и соответственно по таким доходам не надо подавать декларацию.

Однако, некоторые белорусы все же должны заплатить налог на подарки даже от родственников. Подробнее читайте по ссылке:

С 2023 года некоторые белорусы обязаны платить налог на подарки от родственников. Когда и какую сумму?