Кочанова призвала чиновников и депутатов следить за ассортиментом в магазинах. Зачем?

Опубликовано: 12.11.2022 09:53 , Обновлено: 12.11.2022

Глава Совета Республики Наталья кочанова 11 ноября заявила, что депутаты местных советов должны ходить по магазинам и проверять ассортимент товаров. А потом сообщать местным чиновникам.

“Увидели, что чего-то не хватает, - сообщите главе администрации или его заместителю, подскажите им. Иначе недобросовестные люди будут на этом пытаться играть”, - заявила она о грозящей, по ее мнению, опасности, [link href=“https://www.belta.by/society/view/kochanova-mestnye-organy-vlasti-objazany-kontrolirovat-tovarnyj-assortiment-534374-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Белта.

Ранее Телеграф сообщил, что в МАРТ не считают, что исчезновение некоторых товаров с полок - это “игра недобросовестных людей”.

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 9 ноября сообщили, что заметили проблемы с ассортиментом в некоторых магазинах Беларуси. Чиновники считают, что они несистемные.

В МАРТ рассказали, почему появились сложности с ассортиментом в белорусских магазинах после постановления №713