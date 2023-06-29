Клубника в два раза дороже абрикосов. Посмотрели, почём продают сезонные ягоды и фрукты в Беларуси
После недели дождливой, но тёплой погоды в белорусских лесах появились первые ягоды - земляника и черника, которые уже начали продавать на городских рынках. Посмотрели, по какой цене эти и другие сезонные ягоды и фрукты сегодня можно купить на оптовом рынке «Новый Лебяжий» в деревне Таборы под Минском.
В Instagram на страничке рынка в Таборах указали ориентировочную стоимость основных ягод, на которые сейчас самый высокий спрос на рынке:
- черника - от 14 рублей за килограмм
- черешня - от 6-10 рублей за килограмм
- клубника - от 6-10 рублей за килограмм
Там пояснили, что стоимость варьируется в зависимости от сорта и размера ягод.
Более подробный обзор оптовых цен (по состоянию на 28 и 27 июня) в “Новом Лебяжем” приводит пользователь TikTok под ником @andrestyle77. По его словам, клубнику сейчас там можно взять в среднем по 6,5 рублей, крупную отборную продают за 10 рублей, но если повезёт, можно встретить и мелкую - по 4,5 рубля.
Черешня из Молдовы продаётся по 11 рублей, а белорусская - по 7 рублей, а вот цена на чернику после прошедших дождей заметно упала. Если две недели назад за маленький стаканчик продавцы в Минске просили 15 рублей, то сегодня уже можно купить килограмм белорусской лесной черники всего за 10 рублей.
В три раза дороже прошлогодней? — В Минске начали продавать чернику
Цены на другие ягоды :
- малина - 11 рублей за кило
- красная смородина - 3,5 рубля
- вишня - 6 рублей
- голубика (белорусская) - 27 рублей
- крыжовник 10 рублей
Арбузы можно найти в Таборах по цене в 2 рубля за кило.
Несколько упали и цены на сезонные фрукты:
- абрикосы - мелкие по 3,5 рубля , крупные - по 5 рублей
- нектарины - 4,5 рубля
- персики - 3,5 рубля
[link href=“https://www.tiktok.com/@andrestyle7?refer=embed” title=“@andrestyle7” target=“_blank” rel=“noopener”] @andrestyle7 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/DANCE-MONKEY-REMIX-6874239565490571272?refer=embed” title=” DANCE MONKEY(REMIX) - 音源” target=“_blank” rel=“noopener”] DANCE MONKEY(REMIX) - 音源 [/link]
Кроме того, появилась на рынке и молодая картошка . Килограмм мелкой можно взять 90 копеек, а за крупную просят 1,2 рубля.
Свежая редиска стоит 3,2 рубля за пучок, салат - от 8 рублей за кило, кинза - 14 рублей, лук - от 8 рублей (на переработку можно взять “некондицию” по 3 рубля).
Оптовые цены на овощи в Таборах:
- помидоры - от 2,6 рублей
- перец - от 6 рублей
- баклажаны - 7,5 рубля
- кабачки - 70 копеек.
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