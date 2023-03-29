КГК запретил всем мобильным операторам Беларуси повышать тарифы

Опубликовано: 29.03.2023 18:36 , Обновлено: 29.03.2023

В Комитете государственного контроля (КГК) заявили, что "пресекли" попытки мобильных операторов в Беларуси повысить стоимость услуг. Там заявили, что у сотовых провайдеров в стране и так "стабильное финансовое положение", а прибыль растет. При этом в комитете напомнили, что тарифы не регулируются государством.

“Ими (операторами- Ред.) была предпринята попытка увеличения стоимости услуг путем их выделения в качестве дополнительных из абонентской платы (к примеру, «безлимит минут внутри сети», «безлимитный интернет» и др.)”, - утверждают в КГК о попытке в начале года.

Так же в Госконтроле похвалились, что в марте снова помещали мобильным операторам повысить цены на “дополнительные и сервисные услуги, стоимость которых в настоящее время не регулируется государством”.

В КГК сообщили, что решили добавить услуги мобильных операторов (дополнительные и сервисные) в список госрегулируемых цен. А ещё Госконтроль пообещал “предметно” проверить мобильные операторы на вопрос “соблюдения налогового и ценового законодательства, качества оказываемых услуг, полноты исполнения обязательств перед потребителями и государством”.

Ранее Телеграф сообщил, что все три мобильных белорусских оператора — А1, МТС и Life:) — объявили, что в конце марта клиентов ждут изменения в обслуживании по некоторым услугам или тарифам.

Все мобильные операторы Беларуси объявили об изменениях услуг. Что будет с оплатой?