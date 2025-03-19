КГК призвал белорусов жаловаться на таксистов и маршрутчиков. Но только два дня и по определенным вопросам

Опубликовано: 19.03.2025 16:56 , Обновлено: 19.03.2025

В Комитете государственного контроля (КГК или Госконтроль) сообщили, что с 20 по 21 марта откроют горячую линию для жалоб по деятельности такси и маршруток. В ведомстве уточнили, что звонить на линию нужно только по ограниченному ряду вопросов.

[inf]Сообщения будут приниматься на короткий номер 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 и в чат-бот телеграмм-канала Комитета госконтроля.[/inf]

В КГК предупредили, что ждут сообщения по поводу:

Некачественного оказания услуг, невыдачи чеков, нарушений требований безопасности и т.п; Времени ожидания такси, стоимости проезда, наличия маршруток на востребованных направлениях;

Также в Госконтроле не против услышать от белорусов пожелания по “улучшению качества работы государственных и частных перевозчиков и диспетчеров”.

В то же время, в КГК пообещали, что выслушают мнения “представителей автомобильных перевозчиков, диспетчеров и водителей”.

Можно ли этим людям оставлять жалобы на пассажиров, в комитете не уточнили. Зато пообещали разобраться по вопросам “избыточности необходимых документов”, качество интерфейса, наличие необходимой информации и функционала, сбоев в работе реестра.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля Беларуси рассказал, как покупатели могут самостоятельно проверять легальность и качество товаров прямо в магазине, используя мобильное приложение. Об этом сообщила Яна Рогальская, начальник сектора контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Минской области.

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