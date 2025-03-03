КГК, МАРТ и не только начали проверку белорусской сети "Доброном"

Опубликовано: 03.03.2025 12:33 , Обновлено: 03.03.2025

Комитет госконтроля (КГК) Беларуси вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и не только начали проверку закрытого акционерного общества "Доброном", которое владеет одноименными магазинами в стране.

В КГК [link href=“https://t.me/kgk_oficial/5738” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что “контрольные мероприятия” решили провести во всех регионах Беларуси согласно планам выборочных проверок на первое полугодие 2025 года. Вместе с Комитетом госконтроля и МАРТ проверкой торговой сети “Доброном” займутся также органы санитарно-эпидемиологического надзора и Госстандарт.

Сколько по времени продлятся “контрольные мероприятия” и что конкретно запланировали проверить, в КГК не уточнили.

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ Беларуси проверил магазины торговой сети “Хит!” во всех областях и Минске. В ведомстве утверждают, что нашли нарушения во всех проверенных магазинах. Журналист Telegraf.news посмотрел, о чем именно речь.

«Нарушения в каждом объекте» — МАРТ Беларуси проверил магазины сети «Хит!»