КГК дал белорусам 8 часов, чтобы пожаловаться на рост цен на льготные лекарства
Комитет государственного контроля Беларуси (КГК) в четверг, 26 февраля,у строил очередную тематическую "горячую линию". На этот раз белорусам предложили централизованно озвучить свои проблемы и жалобы, касающиеся покупки льготных и выдачи бесплатных лекарств.
О проведении “горячей” линии по вопросам обеспечения населения лекарствами на бесплатной и льготной основах в пресс-службе КГК объявили непосредственно в день её работы. Звонить, как всегда, можно по короткому номеру телефона ведомства - 191 .
Время работы “горячей” линии сегодня ограничено обычным рабочим графиком госструктур. Звонки начали принимать в 9:00, а закроют линию в 18:00. С 13:00 до 14:00 предусмотрен перерыв на обед.
В КГК также дали перечень конкретных вопросов, с которыми сегодня можно обратиться в ведомство:
- невозможность купить лекарства по льготным рецептам и получить бесплатные лекарства;
- долгое ожидание поступления бесплатных и льготных препаратов в аптеки;
- неудобное расположение аптек, которые отпускают лекарства по бесплатным и льготным рецептам;
- рост цен на льготные лекарства.
Напомним, в скором времени в Беларуси поменяются правила выдачи льготных лекарств. Уже с 10 апреля 2026 года в Беларуси начнет действовать постановление Совета министров, согласно которому по льготным рецептам в первую очередь будут выдавать лекарства, которые победили в тендерах госзакупок. Во вторую — белорусского производства.
В Беларуси меняются правила выдачи льготных лекарств — «Отличаются вкусом, цветом и зачастую ценой»