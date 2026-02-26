КГК дал белорусам 8 часов, чтобы пожаловаться на рост цен на льготные лекарства

Опубликовано: 26.02.2026 09:35 , Обновлено: 26.02.2026

Комитет государственного контроля Беларуси (КГК) в четверг, 26 февраля,у строил очередную тематическую "горячую линию". На этот раз белорусам предложили централизованно озвучить свои проблемы и жалобы, касающиеся покупки льготных и выдачи бесплатных лекарств.

О проведении “горячей” линии по вопросам обеспечения населения лекарствами на бесплатной и льготной основах в пресс-службе КГК объявили непосредственно в день её работы. Звонить, как всегда, можно по короткому номеру телефона ведомства - 191 .

Время работы “горячей” линии сегодня ограничено обычным рабочим графиком госструктур. Звонки начали принимать в 9:00, а закроют линию в 18:00. С 13:00 до 14:00 предусмотрен перерыв на обед.

В КГК также дали перечень конкретных вопросов, с которыми сегодня можно обратиться в ведомство:

невозможность купить лекарства по льготным рецептам и получить бесплатные лекарства;

долгое ожидание поступления бесплатных и льготных препаратов в аптеки;

неудобное расположение аптек, которые отпускают лекарства по бесплатным и льготным рецептам;

рост цен на льготные лекарства.

Напомним, в скором времени в Беларуси поменяются правила выдачи льготных лекарств. Уже с 10 апреля 2026 года в Беларуси начнет действовать постановление Совета министров, согласно которому по льготным рецептам в первую очередь будут выдавать лекарства, которые победили в тендерах госзакупок. Во вторую — белорусского производства.

В Беларуси меняются правила выдачи льготных лекарств — «Отличаются вкусом, цветом и зачастую ценой»