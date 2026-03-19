Карты второго белорусского банка запретили в Европе

Опубликовано: 19.03.2026 13:12 , Обновлено: 19.03.2026

Белорусский банк "Белгазпромбанк" сообщил, что по решению международной платежной системы Visa с 19 марта 2026 года операции с использованием карточек Visa Белгазпромбанка в странах Европейского союза (ЕС) полностью блокируются.

При этом запрет касается также онлайн-магазинов и сервисов.

В банке заверили, что в самой Беларуси и в других странах, не входящих в Евросоюз, работоспособность карточек Visa Белгазпромбанка сохраняется.

“Для корректного совершения платежных операций на территории Европейского союза рекомендуем выпустить (или использовать уже имеющуюся) карту международной платежной системы Mastercard Белгазпромбанка”, - посоветовали в банке.

Напомним, что 19 марта о подобных проблемах заявил и белорусский Альфа-Банк.

«Прямо сейчас мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестают работать в ЕС (Евросоюзе), а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано — это связано с санкциями», — сообщили в Альфа-Банке.

Карты белорусского банка полностью заблокировали в Европе. Полный список стран