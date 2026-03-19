Карты белорусского банка полностью заблокировали в Европе. Полный список стран
Санкционные проблемы белорусского Альфа-Банка и его клиентов нарастают как снежный ком, несмотря на весну. С 18 марта во всех странах Евросоюза и ещё в четырёх других перестанут работать карты Visa, выпущенные этим банком.
«Прямо сейчас мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестают работать в ЕС (Евросоюзе), а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано — это связано с санкциями», — сообщили в Альфа-Банке.
Что значит «карты перестанут работать»?
Фактически запрет означает, что банковские карты системы Visa, выпущенные Альфа-Банком, не будут принимать в банкоматах, магазинах и на онлайн-площадках. Также перестанут работать переводы с карты на карту в любых сервисах переводов в странах ЕС и ещё четырёх присоединившихся к санкциям.
В каких странах перестанут работать карты Visa белорусского Альфа-Банка:
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Великобритания
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Австрия
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Бельгия
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Болгария
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Венгрия
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Германия
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Греция
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Дания
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Ирландия
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Испания
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Италия
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Кипр
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Латвия
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Литва
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Люксембург
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Мальта
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Нидерланды
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Польша
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Португалия
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Румыния
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Словакия
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Словения
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Финляндия
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Франция
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Хорватия
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Чехия
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Швеция
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Эстония
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Исландия
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Лихтенштейн
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Норвегия
В банке посоветовали использовать в этих странах карты Mastercard. А переводить деньги со счета «визовских» карт можно через ЕРИП (Единую расчетную и информационную систему).
В Альфа-Банке дали инструкцию, как это сделать:
- Переведите деньги через ЕРИП на карту другого белорусского банка (сделать это можно в INSNC → «Платежи» → «ЕРИП» → «Перевод на карту другого банка» → введите реквизиты).
Ранее белорусский Альфа-Банк, попавший под западные санкции, рассказал о проблемах со своими мобильными приложениями для iOS. 9 января в банке признали, что приложение INSNC для айфонов перестало получать push-уведомления.
В Альфа-Банке тогда настаивали, что проблема временная и частичная. Но когда она будет исправлена, не уточнили.
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