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Карты белорусского банка полностью заблокировали в Европе. Полный список стран

Карты белорусского банка полностью заблокировали в Европе. Полный список стран
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Санкционные проблемы белорусского Альфа-Банка и его клиентов нарастают как снежный ком, несмотря на весну. С 18 марта во всех странах Евросоюза и ещё в четырёх других перестанут работать карты Visa, выпущенные этим банком.

«Прямо сейчас мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестают работать в ЕС (Евросоюзе), а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано — это связано с санкциями», — сообщили в Альфа-Банке.

Что значит «карты перестанут работать»?

Фактически запрет означает, что банковские карты системы Visa, выпущенные Альфа-Банком, не будут принимать в банкоматах, магазинах и на онлайн-площадках. Также перестанут работать переводы с карты на карту в любых сервисах переводов в странах ЕС и ещё четырёх присоединившихся к санкциям.

В каких странах перестанут работать карты Visa белорусского Альфа-Банка:

  • Великобритания

  • Австрия

  • Бельгия

  • Болгария

  • Венгрия

  • Германия

  • Греция

  • Дания

  • Ирландия

  • Испания

  • Италия

  • Кипр

  • Латвия

  • Литва

  • Люксембург

  • Мальта

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Румыния

  • Словакия

  • Словения

  • Финляндия

  • Франция

  • Хорватия

  • Чехия

  • Швеция

  • Эстония

  • Исландия

  • Лихтенштейн

  • Норвегия

В банке посоветовали использовать в этих странах карты Mastercard. А переводить деньги со счета «визовских» карт можно через ЕРИП (Единую расчетную и информационную систему).

В Альфа-Банке дали инструкцию, как это сделать:

  • Переведите деньги через ЕРИП на карту другого белорусского банка (сделать это можно в INSNC → «Платежи» → «ЕРИП» → «Перевод на карту другого банка» → введите реквизиты).

Ранее белорусский Альфа-Банк, попавший под западные санкции, рассказал о проблемах со своими мобильными приложениями для iOS. 9 января в банке признали, что приложение INSNC для айфонов перестало получать push-уведомления.

В Альфа-Банке тогда настаивали, что проблема временная и частичная. Но когда она будет исправлена, не уточнили.

Альфа-Банк предупредил белорусов об очередных проблемах с INSNC

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