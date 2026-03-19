Карты белорусского банка полностью заблокировали в Европе. Полный список стран

Опубликовано: 19.03.2026 12:32 , Обновлено: 19.03.2026

Санкционные проблемы белорусского Альфа-Банка и его клиентов нарастают как снежный ком, несмотря на весну. С 18 марта во всех странах Евросоюза и ещё в четырёх других перестанут работать карты Visa, выпущенные этим банком.

«Прямо сейчас мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестают работать в ЕС (Евросоюзе), а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано — это связано с санкциями», — сообщили в Альфа-Банке.

Что значит «карты перестанут работать»?

Фактически запрет означает, что банковские карты системы Visa, выпущенные Альфа-Банком, не будут принимать в банкоматах, магазинах и на онлайн-площадках. Также перестанут работать переводы с карты на карту в любых сервисах переводов в странах ЕС и ещё четырёх присоединившихся к санкциям.

В каких странах перестанут работать карты Visa белорусского Альфа-Банка:

Великобритания

Австрия

Бельгия

Болгария

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швеция

Эстония

Исландия

Лихтенштейн

Норвегия

В банке посоветовали использовать в этих странах карты Mastercard. А переводить деньги со счета «визовских» карт можно через ЕРИП (Единую расчетную и информационную систему).

В Альфа-Банке дали инструкцию, как это сделать:

Переведите деньги через ЕРИП на карту другого белорусского банка (сделать это можно в INSNC → «Платежи» → «ЕРИП» → «Перевод на карту другого банка» → введите реквизиты).

Ранее белорусский Альфа-Банк, попавший под западные санкции, рассказал о проблемах со своими мобильными приложениями для iOS. 9 января в банке признали, что приложение INSNC для айфонов перестало получать push-уведомления.

В Альфа-Банке тогда настаивали, что проблема временная и частичная. Но когда она будет исправлена, не уточнили.

Альфа-Банк предупредил белорусов об очередных проблемах с INSNC