Карты двух белорусских банков перестали работать за границей
Карты Mastercard сразу двух белорусских банков - Альфа-Банка и Белгазпромбанка, попавших под международные санкции в конце 2025 года, с 21 апреля перестали принимать за рубежом. Опубликован список стран, где эти карты перестали работать, и варианты для клиентов, как не остаться без денег в чужой стране из-за ограничений.
По данным пресс-службы Альфа-Банка, с 21 апреля расплатиться их картой Mastercard уже нельзя в следующих странах:
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Великобритания,
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Австрия,
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Бельгия,
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Болгария,
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Венгрия,
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Германия,
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Греция,
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Дания,
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Ирландия,
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Испания,
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Италия,
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Кипр,
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Латвия,
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Литва,
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Люксембург,
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Мальта,
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Нидерланды,
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Польша,
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Португалия,
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Румыния,
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Словакия,
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Словения,
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Финляндия,
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Франция,
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Хорватия,
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Чехия,
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Швеция,
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Эстония,
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Исландия,
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Лихтенштейн,
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Норвегия.
Теперь в этих странах нельзя ни расплатиться по карте Mastercard Альфа-Банка в магазине, ни воспользоваться для оплаты покупок онлайн на европейских маркетплейсах или при заказе такси, ни снять наличные в банкоматах. Сделать перевод с карты на карту через местные сервисы также с этой даты будет невозможно.
Компания заранее уведомила своих клиентов о дате начала строгих ограничений, чтобы те белорусы, которые оказались за рубежом с такой картой, могли снять наличные. При этом банк полностью отказался от собственной комиссии - её отменили вплоть до 17 июня на снятие любой суммы в любом банкомате.
Перевести деньги на карту другого белорусского банка также можно было бесплатно через ЕРИП: INSNC → «Платежи» → «ЕРИП» → «Перевод на карту другого банка».
При этом в Беларуси и других странах, не вошедших в список, карты Mastercard, в том числе корпоративные, продолжили работать. Такое же уточнение сделали в Белгазпромбанке, где заверили, что за пределами Европейского союза их карты будут работать как прежде, без ограничений.
Напомним, в начале апреля приложения INSNC белорусского Альфа-Банка и Альфа Бизнес Мобайл 2.0 пропали из Google Play.