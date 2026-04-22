Карты двух белорусских банков перестали работать за границей

Опубликовано: 22.04.2026 08:09 , Обновлено: 22.04.2026

Карты Mastercard сразу двух белорусских банков - Альфа-Банка и Белгазпромбанка, попавших под международные санкции в конце 2025 года, с 21 апреля перестали принимать за рубежом. Опубликован список стран, где эти карты перестали работать, и варианты для клиентов, как не остаться без денег в чужой стране из-за ограничений.

По данным пресс-службы Альфа-Банка, с 21 апреля расплатиться их картой Mastercard уже нельзя в следующих странах:

Великобритания,

Австрия,

Бельгия,

Болгария,

Венгрия,

Германия,

Греция,

Дания,

Ирландия,

Испания,

Италия,

Кипр,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Мальта,

Нидерланды,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Словакия,

Словения,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Чехия,

Швеция,

Эстония,

Исландия,

Лихтенштейн,

Норвегия.

Теперь в этих странах нельзя ни расплатиться по карте Mastercard Альфа-Банка в магазине, ни воспользоваться для оплаты покупок онлайн на европейских маркетплейсах или при заказе такси, ни снять наличные в банкоматах. Сделать перевод с карты на карту через местные сервисы также с этой даты будет невозможно.

Компания заранее уведомила своих клиентов о дате начала строгих ограничений, чтобы те белорусы, которые оказались за рубежом с такой картой, могли снять наличные. При этом банк полностью отказался от собственной комиссии - её отменили вплоть до 17 июня на снятие любой суммы в любом банкомате.

Перевести деньги на карту другого белорусского банка также можно было бесплатно через ЕРИП: INSNC → «Платежи» → «ЕРИП» → «Перевод на карту другого банка».

При этом в Беларуси и других странах, не вошедших в список, карты Mastercard, в том числе корпоративные, продолжили работать. Такое же уточнение сделали в Белгазпромбанке, где заверили, что за пределами Европейского союза их карты будут работать как прежде, без ограничений.

Напомним, в начале апреля приложения INSNC белорусского Альфа-Банка и Альфа Бизнес Мобайл 2.0 пропали из Google Play.

Приложение белорусского Альфа-Банка исчезло из Google Play