Карточки каких белорусских банков можно добавить в платежный сервис Swoo Pay?

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Опубликовано: 13.03.2023 16:41 , Обновлено: 27.03.2023

В Беларуси недавно заработал новый сервис бесконтактной оплаты смартфоном — Swoo Pay. Однако пока расплатится таким образом можно карточками не всех белорусских банков и платежных систем. Узнали подробности.

Отметим, что добавить в приложение Swoo Pay вы можете любую банковскую карту. Но расплатится получится только следующими:

Альфа-Банк,

Приорбанк,

Белгазпромбанк,

БНБ-Банк,

МТБанк,

Белагропромбанк,

Беларусбанк,

БСБ Банк,

СтатусБанк.

Кроме того, сервис поддерживает только две платежные системы: Mastercard и Maestro.

При этом разработчики мобильного приложения пообещали «подключать новых партнеров и платежные системы». Когда — неизвестно.

Другие подробности читайте по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что белорусы больше не смогут воспользоваться популярным сервисом для бесконтактной оплаты Кошелек Pay.