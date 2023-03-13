Карточки каких белорусских банков можно добавить в платежный сервис Swoo Pay?
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В Беларуси недавно заработал новый сервис бесконтактной оплаты смартфоном — Swoo Pay. Однако пока расплатится таким образом можно карточками не всех белорусских банков и платежных систем. Узнали подробности.
Отметим, что добавить в приложение Swoo Pay вы можете любую банковскую карту. Но расплатится получится только следующими:
- Альфа-Банк,
- Приорбанк,
- Белгазпромбанк,
- БНБ-Банк,
- МТБанк,
- Белагропромбанк,
- Беларусбанк,
- БСБ Банк,
- СтатусБанк.
Кроме того, сервис поддерживает только две платежные системы: Mastercard и Maestro.
При этом разработчики мобильного приложения пообещали «подключать новых партнеров и платежные системы». Когда — неизвестно.
Другие подробности читайте по ссылке.
Ранее Телеграф писал, что белорусы больше не смогут воспользоваться популярным сервисом для бесконтактной оплаты Кошелек Pay.