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Карточки каких белорусских банков можно добавить в платежный сервис Swoo Pay?

Карточки каких белорусских банков можно добавить в платежный сервис Swoo Pay?
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В Беларуси недавно заработал новый сервис бесконтактной оплаты смартфоном — Swoo Pay. Однако пока расплатится таким образом можно карточками не всех белорусских банков и платежных систем. Узнали подробности.

Отметим, что добавить в приложение Swoo Pay вы можете любую банковскую карту. Но расплатится получится только следующими:

  • Альфа-Банк,
  • Приорбанк,
  • Белгазпромбанк,
  • БНБ-Банк,
  • МТБанк,
  • Белагропромбанк,
  • Беларусбанк,
  • БСБ Банк,
  • СтатусБанк.

Кроме того, сервис поддерживает только две платежные системы: Mastercard и Maestro.

При этом разработчики мобильного приложения пообещали «подключать новых партнеров и платежные системы». Когда — неизвестно.

Другие подробности читайте по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что белорусы больше не смогут воспользоваться популярным сервисом для бесконтактной оплаты Кошелек Pay.

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