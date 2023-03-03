Кошелек Pay прекращает работу в Беларуси — Приорбанк

Опубликовано: 03.03.2023 11:19 , Обновлено: 27.03.2023

Белорусы больше не смогут воспользоваться популярным сервисом для бесконтактной оплаты Кошелек Pay. Об этом проинформировал своих клиентов Приорбанк.

Согласно объявлению, размещенному 3 марта на официальном сайте Приорбанка, Кошелек Pay окончательно прекратит работу в Беларуси 9 марта 2023 года.

В банке также предложили клиентам воспользоваться альтернативными сервисами бесконтактной оплаты для смартфонов. Например, Samsung Pay, Garmin Pay, Mi Smart Band NFC или новым сервисом Swoo Pay.

Последний был разработан российской компанией Cardsmobile, которая занималась разработкой и поддержкой сервиса Кошелек Pay в Беларуси. В 2021 году, когда был запущен сервис Swoo Pay: он предназначался для европейских рынков, однако теперь пришел и на белорусский.