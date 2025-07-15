Карточки, банкоматы, банкинг. Два банка предупредили белорусов о возможных сбоях в работе

Опубликовано: 15.07.2025 17:06 , Обновлено: 15.07.2025

Сразу два белорусских банка — Приорбанк и МТБанк — предупредили клиентов о проведении плановых технологических работ на этой неделе. В связи с этим возможны временные перебои в работе ряда сервисов.

Как сообщили в Приорбанке, у них запланировано два этапа работ:

В ночь на 16 июля, с 02:00 до 06:00 , могут быть недоступны операции в банкоматах и платёжно-справочных терминалах банка.

, могут быть недоступны операции в банкоматах и платёжно-справочных терминалах банка. В ночь на 18 июля, с 00:00 до 06:00 , могут быть кратковременно недоступны операции в банкоматах и терминалах, платежи по картам в интернет-магазинах, работа мобильного и интернет-банка, а также операции по картам Приорбанка в устройствах других банков.

В МТБанке также сообщили о нескольких периодах проведения технических работ:

С 12:00 15 июля до 12:00 18 июля не будет работать банкомат, расположенный в ТРЦ Dana Mall по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11.

не будет работать банкомат, расположенный в ТРЦ Dana Mall по адресу: г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11. 16 июля с 17:00 по 17:15 может быть недоступно оформление онлайн-продуктов банка (дебетовые карты, pos-кредиты) в мобильном приложении, интернет-банке, а также на сайтах партнёров.

может быть недоступно оформление онлайн-продуктов банка (дебетовые карты, pos-кредиты) в мобильном приложении, интернет-банке, а также на сайтах партнёров. В ночь на 21 июля, с 02:00 до 04:00 , могут наблюдаться кратковременные затруднения в работе ночных пунктов обмена валют, банкоматов, кэшинов, а также при проведении оплат через ЕРИП. В этот же период возможна кратковременная недоступность контакт-центра.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что ещё один банк анонсировал техработы на 20 июля.

Белорусские банки предупредили о серии техработ, из-за которых приостановят работу карт. Когда?