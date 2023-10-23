Каким будет курс к концу октября? Эксперты спрогнозировали удешевление доллара в Беларуси

Опубликовано: 23.10.2023 09:22 , Обновлено: 23.10.2023

После взятия новых исторических максимумов в начале октября, курс доллара на прошлой неделе пошёл на снижение. Продолжит ли белорусский рубль укрепляться к американской валюте и на этой неделе и какой курс ждать белорусам к концу октября, рассказали финансовые аналитики.

За прошлую неделю, как отметил портал Myfin.by, курса доллара США на белорусском валютном рынке упал на 0,98%. На выходные белорусы ушли с курсом 3,263 рубля за доллар. И хотя с начала года рост курса доллара составил +19,24%, эксперты предрекают белорусскому рублю в ближайшее время заметное укрепление. По их прогнозам, на этой неделе велика вероятность снижения курса до 3,23 рубля за доллар.

По словам аналитиков, запланированное на четверг, 26 октября, заседание монетарного комитета Европейского Центробанка по вопросу процентной ставки, станет фактором давления для евро, поэтому на этой неделе эксперты также ожидают укрепления белорусского рубля относительного этой иностранной валюты.

Касательно российского рубля, по мнению экспертов, на этой неделе курс может подняться до 3,42 белорусского рубля за 100 российских.

Как пояснил финансовый аналитик Александр Шкут изданию Office Life, укреплению как белорусского, так и российского рубля в последние две недели способствовали подросшие цены на энергоносители “из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке”, указ Владимира Путина об обязательной репатриации и продаже валютной выручки и жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

Специалист напомнил, что на этой неделе краткосрочному укреплению рубля будет способствовать продажа валютной выручки экспортерами для оплаты налогов, а на пятницу, 27 октября, запланировано очередное заседание совета директоров российского финансового регулятора.

“Ожидается дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Прогнозируют, что ключевую ставку поднимут на 100 или даже 200 базисных пунктов”, - рассказал Шкут.

Всё это, по словам эксперта, способствует “дальнейшей стабилизации белорусского рубля”. По его мнению, до конца 2023 года следует ожидать укрепления как белорусской, так и российской валюты.

Ранее Телеграф рассказывал, что наблюдаемый в последние недели рост курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, по мнению некоторых экспертов, «соответствует планам правительства», но при этом стимулирует рост инфляции.

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