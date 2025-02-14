Какие предприятия Беларуси обязаны брать на работу инвалидов? Совмин установил порядок утверждения квот

Опубликовано: 14.02.2025 16:19 , Обновлено: 14.02.2025

Совет министров Беларуси определил порядок установления квот для приёма на работу людей с инвалидностью. Согласно постановлению №91 от 13 февраля 2025 года, это является обязанностью некоторых нанимателей всех форм собственности, а размер квот составляет до 3% от численности работников организации.

В Министерстве труда и социальной защиты объяснили, что квота — это количество рабочих мест в процентах от списочной численности сотрудников, установленное Мингорисполкомом, городскими (городов областного подчинения), районными исполкомами, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства и занятости инвалидов.

Согласно постановлению правительства, которое на момент написания материала ещё не опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, квота устанавливается нанимателям всех форм собственности, где списочная численность работников составляет 100 и более человек.

Кому не устанавливается квота?

В данном случае речь идёт об общественных объединениях инвалидов, их организационных структурах и коммерческих организациях, которые они создали. Кроме того, квота не устанавливается некоммерческим структурам, а также бюджетным и другим, получающим субсидии (в случае, если по оплате труда их работники приравнены к работникам бюджетных организаций).

Кто принимает решение по количеству квот?

В Минтруда уточнили, что решения по количеству квот на очередной год для конкретного нанимателя принимают местные органы власти ежегодно не позднее 31 декабря. При этом квоты для приёма на работу инвалидов на 2025 год устанавливаются не позднее 1 апреля 2025 года.

Размер квоты и порядок исчисления

Размер квоты составляет не более 3% от списочной численности работников организации. При этом квота устанавливается с учётом:

предложений нанимателей о возможности выделения и (или) создания рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счёт квоты;

численности инвалидов, проживающих на конкретной территории и имеющих профессиональные и трудовые рекомендации;

численности инвалидов, состоящих в трудовых отношениях;

численности инвалидов, зарегистрированных безработными или обратившимися по вопросам трудоустройства;

информации учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования о численности инвалидов, обучающихся на выпускных курсах;

потребности инвалидов в осуществлении трудовой деятельности.

[info_b]Более подробно с нюансами предоставления квот можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты Беларуси, то есть здесь.[/info_b]

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