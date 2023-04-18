Какие льготы полагаются белорусским контрактникам? В Минобороны огласили список

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.04.2023 17:01 , Обновлено: 18.04.2023

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что поступившим в армию на контракт военным полагается целый список льгот. И в нем не только предоставление жилья и повышение зарплаты за выслугу.

Власти Беларуси этой категории бюджетников пообещали также обеспечить:

Выплату компенсации компенсации за найм жилья, если не дали служебную квартиру;

Материальное, продовольственное и медицинское обеспечение;

Возможность получения образования на заочной форме обучения.

Для поступления на контракт в белорусскую армию претенденты должны будут пройти собеседование, аттестационную комиссию. А ещё в армию обещают брать даже тех, кто не служил. Подробнее можно почитать [link href=“https://www.mil.by/ru/all_about/officers/” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].

А жилье бесплатное?

Кстати, ранее Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому военнослужащие смогут получать жилье во владение без оплаты его стоимости. Однако сделать это можно будет токо после 25 лет службы.

После 20 лет службы силовики смогут забрать арендное жилье на платной основе. Им необходимо будет выплатить его стоимость в рассрочку на 15 лет. А если экс-силовик не захочет оплачивать жилье, то он все равно сможет им пользоваться на праве аренды «с возможностью продления договора найма до улучшения ими жилищных условий».

Лукашенко разрешил силовикам получать жилье бесплатно