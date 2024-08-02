Как вернуть деньги, если перевёл их по ошибке? Адвокат рассказал, что делать в такой ситуации

Опубликовано: 02.08.2024 12:51 , Обновлено: 02.08.2024

Иногда из-за невнимательности или спешки при переводе денег можно что-то напутать и отправить их не тому, кому нужно. Одна лишняя цифра или буква — и всё, средства "улетели" другому, будь то банковский перевод или пополнение баланса на телефоне. Ладно, если сумма маленькая, а если большая? Адвокат рассказал, что белорусам делать в подобной ситуации.

Оказывается, что по закону человек, которому случайно перевели деньги, обязан их вернуть. Адвокат Руслан Петроченко подчеркнул: оставить средства себе нельзя, иначе белоруса могут привлечь к ответственности.

Однако в большинстве случаев получатель всё-таки не спешит сообщать об этом, думая, что “авось пронесёт”. Тогда отправитель должен сделать это самостоятельно. После обращения в банк или службу мобильного оператора сотрудники всё проверят и попросят вернуть средства. Если же случайный “счастливчик” против, отправитель может смело идти в милицию, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”.

“Милиция даст юридическую оценку действиям человека, который присвоил себе чужие деньги. Если и на этой стадии средства не будут возвращены, остаётся только обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения. Если данные получателя вам не известны, можно обратиться в суд с иском к банку, чтобы привлечь к участию в деле надлежащего ответчика, то есть того, кто получил средства”, — добавил Руслан Петроченко.

Ранее Telegraf.news писал, что Минтруда объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума. Следовательно, с 1 августа 2024 года вырастут социальные пенсии, государственные пособия и некоторые другие надбавки. А увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации? В Гродненском районном исполнительном комитете ответили на этот вопрос.

Увеличат ли пенсию, если белорус проработал в одном месте более 10 лет? Чиновники ответили