Как в «пару кликов» оплатить школьные учебники? Банк дал белорусам видеоинструкцию

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Опубликовано: 05.09.2025 11:15 , Обновлено: 05.09.2025

Родителям белорусских школьников и дошколят до 1 октября 2025 года необходимо внести плату за пользование школьными учебниками и учебными пособиями. Как сделать это буквально в "пару кликов" с помощью мобильного телефона, наглядно показали в Беларусбанке.

Самый простой способ оплатить школьные учебники - это воспользоваться интернет-банкингом или мобильным банкингом прямо в своём смартфоне - не нужно никуда идти, стоять в очередях, возиться с квитанциями и чеками.

Чтобы ничего не напутать, достаточно следовать простым инструкциям, пройдя по веткам в интернет-системе “Расчет” (ЕРИП). В ней нужно последовательно перейти по разделам: «Образование и развитие» → «Отделы, управления образования» → выбрать нужный город или область → районное управление образования → «Учебники». После этого останется лишь ввести лицевой счёт учащегося, который нужно уточнить в школе. Проверив сумму к оплате, нужно будет завершить платёж.

В Беларусбанке решили ещё больше упростить задачу своим клиентам и опубликовали в своих соцсетях видеоинструкцию: теперь родители могут просто повторять шаг за шагом то, что делает на видео сотрудник финансового учреждения.

“Это кажется сложно, а на самом деле - пару кликов”, - заявил SMMщик Беларусбанка и наглядно продемонстрировал, как это делать.

[inf]Оплатить учебники можно также на почте или в отделении банка, а также через инфокиоски.[/inf]

Сколько платить за учебники в 2025 году?

Ранее Telegraf.news объяснял, что сумма платы за пользование учебниками в Беларуси привязана к размеру базовой величины. Поскольку в этому году её подняли на 2 рубля, соразмерно выросла и плата за учебники, по сравнению с прошлым годом:

для учащихся школ и гимназий в 2025 году она составляет 21 рубль (0,5 базовой),

для воспитанников детских садов – 8 рублей 40 копеек (20% от базовой).

На 50%-ую льготу могут рассчитывать многодетные семьи — для их школьников учебники обойдутся в 10 рублей 50 копеек .

Кому, согласно белорусскому законодательству, за учебники платить не нужно, читайте в материале по ссылке ниже. На бесплатное пользование учебниками родителям придётся написать заявление и предоставить пакет документов.

Во сколько родителям белорусских школьников обойдутся учебники в 2025 году? Узнали сроки оплаты и кому выдадут бесплатно