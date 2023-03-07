Глава МАРТ рассказал, почему зимой не найти свежую белорусскую клубнику

Опубликовано: 07.03.2023 15:54 , Обновлено: 07.03.2023

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов 7 марта объяснил, почему зимой и ранней весной в нашей стране сложно купить свежую белорусскую клубнику.

Вопросом, где ее сейчас найти, озаботились читатели информагентства Sputnik.

Богданов отметил, что в Беларуси «один из пионеров», что выращивает клубнику в течение всего года, это предприятие ДорОрс, но «объемы не большие».

По его словам, «в целом потребность страны — 10 тыс. тонн клубники в год», тогда как ДорОрс производит «чуть более 60 тон».

«Конечно, этого мало. Эти проблемы сегодня также обсуждались, и необходимо думать над тем, как эти объемы увеличивать», — сказал министр.

При этом он отметил, что раньше «такая проблема не стояла», потому что клубнику импортировали в Беларуси из теплых стран. Однако из-за введения «непонятных санкций, очередей на границах», продукция «не успевает доезжать».

Поэтому Богданов посоветовал сейчас покупать белорусскую клубнику, «наверное», в в фирменных магазинах ДорОрс.

К слову, ранее в Беларуси возникла проблема с огурцами — цены на них в середине февраля достигали 16 рублей за килограмм. Богданов одной из причин назвал цены на газ в Европе. По его словам, «Европейский союз снизил объем производства тепличных хозяйств». Кроме того, он заявил, что «единственный рынок, где можно купить» огурцы, это Россия, однако там «регулирования цен нет».