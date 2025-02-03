Как в Беларуси поручителю отказаться от своих обязательств? Юрист озвучила несколько способов

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Опубликовано: 03.02.2025 18:24 , Обновлено: 03.02.2025

Поручительство по кредиту — это серьёзное обязательство, которое может иметь долгосрочные финансовые последствия. Можно ли отказаться от поручительства и как оно влияет на возможность получения собственного кредита? На эти вопросы в эфире гостелеканала ОНТ ответила адвокат Минской областной коллегии адвокатов Анна Кораневская.

Можно ли отказаться от поручительства?

Как объяснила юрист, отказаться от исполнения договора поручительства в одностороннем порядке нельзя. Это прямой и безусловный договор. Однако существуют другие механизмы. Например, с согласия банка, выдавшего кредит, можно заменить поручителя. Также можно изменить вид обеспечения обязательств: например, предоставить имущество в залог или разместить на депозите определённую денежную сумму.

Влияет ли поручительство на получение кредита?

По словам адвоката, при рассмотрении заявки на кредит банк оценивает финансовое состояние и долговую нагрузку не только самого кредитополучателя, но и его поручителей. Таким образом, поручительство может повлиять на решение банка о выдаче кредита самому поручителю.

Анна Кораневская также упомянула, что один раз в год можно бесплатно запросить информацию о своей кредитной истории, в том числе дистанционно. И посоветовала поручителям проверять кредитную историю заёмщика, за которого планируется поручиться.

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