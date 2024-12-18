Как узнать, одобрят ли кредит? Один из банков предложил белорусам проверить свой "потенциал"

Опубликовано: 18.12.2024 19:35 , Обновлено: 18.12.2024

В пресс-службе "СберБанка" опубликовали пошаговую инструкцию, благодаря которой, как утверждается, белорусы смогут проверить свой кредитный потенциал. Проще говоря, в финучреждении предложили оценить собственные возможности и посмотреть, какой из кредитов теоретически готов выдать банк.

Для этого нужно зайти в приложение “СберБанк Онлайн”, после чего на главной странице нажать кнопку “Хочу кредит”. Далее необходимо открыть вкладку “Кредитный потенциал”, где должны высветиться доступные к оформлению онлайн-кредиты, их максимальная сумма и ежемесячный платёж. Для этого нужно “Рассчитать кредит”, объяснили в банке.

Если какая-либо из программ привлекла ваше внимание, необходимо подробно ознакомиться с документами, заполнить анкету и подать заявку на оформление кредита. В “СберБанке” заверили, что процедура абсолютно бесплатная и действует 30 дней.

Где можно посмотреть свою кредитную историю?

К слову, посмотреть свою кредитную историю можно и в Национальном банке Беларуси. Напомним, закон №441-З «О кредитных историях» приняли в стране ещё 16 лет назад. Он регулирует вопросы, связанные с кредитными историями жителей Республики, которые в специальном регистре собирает Нацбанк. В них включают сведения о том, когда и в каком банке, микрофинансовой организации (МФО) или лизинговой фирме человек брал деньги.

Помимо этого, в кредитные истории вносят сведения о том, как белорусы отдавали кредиты и овердрафты, расплачивались по договорам лизинга, факторинга, залога, гарантии и поручительства (своевременно или с просрочками). Именно эта информация учитывается при составлении кредитного рейтинга, который присваивается каждому белорусу.

[info_b]Если у человека высокий рейтинг, банки с удовольствием дадут ему новый кредит. Если низкий – откажут. Особенно в том случае, если у гражданина есть длительные и крупные по деньгам просрочки по кредитам.[/info_b]

Как получить кредитную историю?

В электронном виде кредитный отчёт можно получить на сайте кредитного регистра creditregister.by. Для этого сперва нужно зарегистрироваться в Межбанковской системе идентификации, то есть [link href=“https://ioauth.raschet.by/autoregister/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link]

Напомним, на сегодняшний день такой отчёт выдадут один раз в течение календарного года на бесплатной основе и неограниченное количество раз — на платной. В случае, когда вы хотите сделать это за деньги, до подачи заявления нужно заключить с Нацбанком договор оказания информационных услуг и представить чек об оплате.

В виде документа на бумажном носителе кредитный отчёт (извещение об отсутствии кредитной истории) человек может получить лично, если обратится в Национальный банк по адресу: Минск, улица Толстого, 6. При себе обязательно иметь паспорт.

Ранее Telegraf.news писал, что в последнее время белорусские банки один за одним начали повышать процентные ставки по кредитам на недвижимость. Несколько дней назад мы рассказывали, что это сделал “Беларусбанк” и “Белинвестбанк”, однако сейчас к ним подтянулись и другие. Так, “БНБ-Банк” увеличил размер ставки по двум своим программам, а “МТБанк” и того больше.

Ещё 2 банка Беларуси подняли ставки по кредитам на жильё. Где проценты выросли сразу по 5 программам?