Telegraf.news
ru

Как узнать, одобрят ли кредит? Один из банков предложил белорусам проверить свой "потенциал"

Как узнать, одобрят ли кредит? Один из банков предложил белорусам проверить свой "потенциал"
Подпишитесь на Телеграф:

В пресс-службе "СберБанка" опубликовали пошаговую инструкцию, благодаря которой, как утверждается, белорусы смогут проверить свой кредитный потенциал. Проще говоря, в финучреждении предложили оценить собственные возможности и посмотреть, какой из кредитов теоретически готов выдать банк.

Для этого нужно зайти в приложение “СберБанк Онлайн”, после чего на главной странице нажать кнопку “Хочу кредит”. Далее необходимо открыть вкладку “Кредитный потенциал”, где должны высветиться доступные к оформлению онлайн-кредиты, их максимальная сумма и ежемесячный платёж. Для этого нужно “Рассчитать кредит”, объяснили в банке.

Если какая-либо из программ привлекла ваше внимание, необходимо подробно ознакомиться с документами, заполнить анкету и подать заявку на оформление кредита. В “СберБанке” заверили, что процедура абсолютно бесплатная и действует 30 дней.

Где можно посмотреть свою кредитную историю?

К слову, посмотреть свою кредитную историю можно и в Национальном банке Беларуси. Напомним, закон №441-З «О кредитных историях» приняли в стране ещё 16 лет назад. Он регулирует вопросы, связанные с кредитными историями жителей Республики, которые в специальном регистре собирает Нацбанк. В них включают сведения о том, когда и в каком банке, микрофинансовой организации (МФО) или лизинговой фирме человек брал деньги.

Помимо этого, в кредитные истории вносят сведения о том, как белорусы отдавали кредиты и овердрафты, расплачивались по договорам лизинга, факторинга, залога, гарантии и поручительства (своевременно или с просрочками). Именно эта информация учитывается при составлении кредитного рейтинга, который присваивается каждому белорусу.

[info_b]Если у человека высокий рейтинг, банки с удовольствием дадут ему новый кредит. Если низкий – откажут. Особенно в том случае, если у гражданина есть длительные и крупные по деньгам просрочки по кредитам.[/info_b]

Как получить кредитную историю?

В электронном виде кредитный отчёт можно получить на сайте кредитного регистра  creditregister.by.  Для этого сперва нужно зарегистрироваться в Межбанковской системе идентификации, то есть [link href=“https://ioauth.raschet.by/autoregister/” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь. [/link]

Напомним, на сегодняшний день такой отчёт выдадут один раз в течение календарного года на бесплатной основе и неограниченное количество раз — на платной. В случае, когда вы хотите сделать это за деньги, до подачи заявления нужно заключить с Нацбанком договор оказания информационных услуг и представить чек об оплате.

В виде документа на бумажном носителе кредитный отчёт (извещение об отсутствии кредитной истории) человек может получить лично, если обратится в Национальный банк по адресу: Минск, улица Толстого, 6. При себе обязательно иметь паспорт.

Ранее Telegraf.news писал, что в последнее время белорусские банки один за одним начали повышать процентные ставки по кредитам на недвижимость. Несколько дней назад мы рассказывали, что это сделал “Беларусбанк” и “Белинвестбанк”, однако сейчас к ним подтянулись и другие. Так, “БНБ-Банк” увеличил размер ставки по двум своим программам, а “МТБанк” и того больше.

Ещё 2 банка Беларуси подняли ставки по кредитам на жильё. Где проценты выросли сразу по 5 программам?

Темы: