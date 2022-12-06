Как снять в Минске квартиру за 136 рублей

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Опубликовано: 06.12.2022 12:20 , Обновлено: 06.12.2022

Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич рассказала, кто из белорусов и как может снять квартиру в столице за 136 рублей в месяц.

Речь идет про арендное жилье. В Минске, по данным чиновников, таких квартир более 12 000.

По словам Лукашевич газете «Вечерний Минск», 60% незаселенного жилья отдают тем людям, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

И если на арендное жилье никто не претендует, то ее могут получить люди, не состоящие на таком учете. И жители других городов в том числе.

Еще около 30% арендными квартирами обеспечивают тех, кто указан в ст. 111 Жилищного кодекса и других документах. А 10 % предназначено для военнослужащих.

В первую очередь арендные квартиры чиновники должны предоставить:

судьям, прокурорам и госслужащим на должностях из списка президента;

служащим, которые при назначении на госдолжность переезжают в другой населенный пункт;

молодым специалистам, которые учились на бюджете, по распределению;

людям, которых направили по договору о подготовке научного работника высшей квалификации, ученым, профессорам и преподавателям вузов, а также работников организаций культуры;

другие граждане, которых определяет Совет министров.

Как рассказала Лукашевич, жилье могут дать на срок до 5 лет, но он может быть продлен.

Оплату за арендную квартиру рассчитывают по формуле: общая площадь × 0,2 × базовая величина × коэффициент экономико-планировочной зоны Минска.

«Например, за 1-комнатную квартиру площадью 42,5 м2 она составит от 136 рублей . За 2-комнатную площадью 60,5 м2 — от 211 рублей. За 3-комнатную площадью 71,9 м2 — от 230 рублей», — рассказала чиновница.

И напомнила, что кроме этого нужно дополнительно платить за коммунальные услуги.

[info_b]Есть и нюансы. О них подробнее можно почитать по ссылке.[/info_b]

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 6 декабря собрал у себя во дворце совещание по обеспечению жильем одной из категорий «бюджетников». Там он назвал их «сверхпервочередниками» и предложил внести норму об их праве выкупа арендного жилья.

Лукашенко предложил дать «сверхпервочередникам» право выкупать арендное жилье