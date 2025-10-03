Как и зачем банки следят за белорусами и их перемещением? В Нацбанке назвали причины

Опубликовано: 03.10.2025 14:36 , Обновлено: 03.10.2025

Заместитель председателя Правления Нацбанка Андрей Картун заявил в интервью гостелеканалу «Первый информационный», что белорусские банки отслеживают по платежам, где находится клиент и в какие магазины ходит. Он объяснил такие действия заботой о безопасности белорусов.

По его словам, банки внедрили системы, которые видят, что клиенты ходят в одни и те же банкоматы, в одни и те же магазины, или даже входят с одних и тех же мест в интернет-банкинг.

Андрей Картун не уточнил, какие банки Беларуси уже работают по таким алгоритмам и насколько распространено такое отслеживание.

“Даже, может, вы уже могли заметить на сегодняшнем этапе. Например, если вы поехали в другой город или в другую область, а даже если в другую страну, и вдруг зашли в интернет-банкинг, и когда вы начнете совершать операцию, то банк, конечно, может, во-первых, вас спросить, это точно вы? Если это не вы, придет к вам уведомление, например, на телефон, это точно вы или нет?” - рассказал Андрей Картун.

По его словам, такие системы - это “своеобразный механизм защиты”, который призван подтверждать, что белорусы сами делают платежи, а не мошенники или под их воздействием.

По словам представителя Нацбанка, самое “универсальное оружие” в борьбе с мошенниками, - это, конечно, использование различных карт. Когда для интернет-платежей используется отдельная, в для расчетов в магазинах другая.

“Или самого себя застраховать. И на своей, например, основной карте зарплатной поставить какие-то ограничения: что свыше тысячи или двух тысяч рублей, если будет операция с моей картой совершаться, то банку вы поручение даете - блокировать эту операцию”, - порекомендовал Андрей Картун.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун заявил, что белорусы должны хранить наличные деньги в “специальных условиях”, как рекомендует “научное сообщество”.

В Нацбанке рассказали белорусам как хранить наличные доллары — «В специальных условиях»