"Как будто картошку из Кубы привозят" — Белоруска пожаловалась на "дороговатые" драники. Сколько заплатила за 3 штуки?

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Опубликовано: 12.11.2024 13:21 , Обновлено: 12.11.2024

Одна из пользовательниц TikTok опубликовала видео, в котором пожаловалась на "дороговатые" драники в кафе Беловежской пущи. По её словам, блюдо было холодным, а за три штуки пришлось отдать ни много ни мало — 22 белорусских рубля. Судя по видео, в дополнение подавалась сметана и гарнир из тушёной капусты с грибами.

Автор ролика обратилась к подписчикам с вопросом: “Как вы думаете, дорого это или нет?” Большинство комментаторов тут же согласились с девушкой и назвали подобную цену “космосом”, “жестью” и “обдираловкой”. Правда, многие всё-таки заступились за заведение и отметили, что кафе предназначено не столько для белорусов, сколько для иностранных гостей: мол, их зарплаты позволяют.

“Кому дорого — кушайте дома. А вы приехали в заведение, которое платит налоги, зарплату работникам, свет + износ оборудования + ваше хорошее настроение”, — выразила мнение одна из подписчиц TikTok, на что ей тут же ответили: “То есть накрутка в 700% от себестоимости подразумевает моё хорошее настроение?”

“Конечно, дорого. На эти деньги можно купить полмешка картошки”, — высказала свою позицию одна из белорусок. Другая добавила: “Жесть. Как будто картошку нам из Кубы привозят…”

“За такие деньги полноценный обед можно купить в хорошем кафе, а не 3 блина и ложка сметаны”, — отметила ещё одна пользовательница видеоплатформы.

“Эта жесть в стране, где бульба — национальное блюдо!” — не хотел верить в происходящее мужчина в комментариях. Другой и вовсе занялся подсчётами: “Себестоимость продуктов на блюде: картошка (300 граммов) = максимум 60 копеек; сметана (там граммов 50) — это также 50 копеек; грибы, лук, масло, специи, яйцо — это пусть 3 рубля, потолок — 3,5 рубля. Пусть накрутка 200% — это 10-12 рублей”.

“Это для тех, кто зарабатывает по 2500”, — поделился мнением ещё кто-то в комментариях, на что ему ответили: “Мой знакомый получает 3000, но сказал что достаточно дорого. Раз в 4 месяца, может, только”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский блогер в TikTok поделился рецептом такого национального блюда, как “Чыкуляда”. По его словам, это слово встречается в белорусском диалекте и означает “простую еду”, которая представляет собой подливку из хлеба, воды или молока с добавлением соли. Помимо этого, иногда её делают из других “простых ингредиентов”.

В TikTok раскрыли рецепт белорусской народной «Чыкуляды». Это что такое?