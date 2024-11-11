В TikTok раскрыли рецепт белорусской народной "Чыкуляды". Это что такое?

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Опубликовано: 11.11.2024 12:17 , Обновлено: 11.11.2024

Белорусский блогер в TikTok поделился рецептом такого национального блюда, как "Чыкуляда". По его словам, это слово встречается в белорусском диалекте и означает "простую еду", которая представляет собой подливку из хлеба, воды или молока с добавлением соли. Помимо этого, иногда её делают из других "простых ингредиентов".

По словам автора ролика, в традиционной белорусской кухне “Чыкуляда” была особенно популярна на Витебщине: хлебные сухари и залежалое сало заливали водой и ставили томиться в печь. Однако на сей раз повар предложил новый, более усовершенствованный рецепт “с сохранением традиций и колорита”.

Как приготовить “Чыкуляду”?

Ржаной хлеб нужно нарезать небольшими кусочками и подсушить в духовке. Затем нарезать кубиками лук и морковь, после чего немного обжарить. Копчёную колбасу нарезать кружочками, а копчёные рёбра — небольшими кусочками. Всё это выложить в глиняный горшок, добавить подсушенный хлеб и залить водой или бульоном. Затем блюдо нужно поставить в разогретую до 200 градусов духовку и оставить томиться на 1,5-2 часа.

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