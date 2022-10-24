Более 3 тыс. белорусов выбрали накопительную пенсию — Минтруда

Опубликовано: 24.10.2022 09:03 , Обновлено: 24.10.2022

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич 23 октября заявила, что за 20 дней уже более 3 тыс. белорусов заключили договора на дополнительную накопительную пенсию.

По ее словам в эфире гостелеканала ОНТ, из них 80% — работники реального сектора, 20% — бюджетного.

«Женщины у нас оказались более активны. 60% от тех 3000 – это женщины», — рассказала Костевич.

Кроме того, активнее всего к программе присоединяются белорусы старше 40 лет. Но самому молодому человеку — 19.

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Напомним, что новая пенсионная система — накопительная (или, как ее еще называют, программа «3+3») начала работать в Беларуси с 1 октября.

Согласно ей, любой работник, которому до пенсии остается не менее трех лет, сможет по желанию откладывать от 1 до 10% своей заработной платы. Кроме того, столько же (но не более 3%) откладывает и работодатель.

Например, вы хотите каждый месяц откладывать 5% от зарплаты. Ваш работодатель добавит еще 3%. То есть, на накопительный счет пойдет 8% от зарплаты. А если вы решите откладывать 2%, то работодатель тоже добавит 2%. На счет пойдет 4% от зарплаты.

Эти деньги будут храниться на счету государственной страховой компании «Стравита».

Таким образом, при достижении пенсионного возраста, положенная пенсия остается. Но к ней в течение 5 или 10 лет на выбор бонусам будет начисляться ваша накопленная часть.

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По словам Костевич, если человек выбрал схему «3+3» и решил получать ее на протяжении 5 лет после выхода на пенсию, то это 660 белорусских рублей дополнительной пенсии. Если 10 лет, то 330 бел.руб.

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