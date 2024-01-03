К кому придут с проверкой прокуратура, Минфин, МЧС и другие контролёры в начале 2024 года? КГК озвучил график

Опубликовано: 03.01.2024 14:04 , Обновлено: 03.01.2024

Комитет госконтроля обнародовал план выборочных проверок, с которыми контролёры из различных ведомств планируют прийти в первом полугодии 2024 года в учреждения и компании, как государственные, так и частные. В одном только Минске запланировано 274 проверки, причем проводить их будут не только сотрудники Госконтроля, но и Генеральной прокуратуры, Министерства финансов, МЧС, Минтруда и соцзащиты, Белстата, Госстандарта, Минздрава и других ведомств.

Согласно планам Комитета госконтроля, с января по июня 2024 года в регионах пройдёт больше двух тысяч плановых проверок:

в Минске - 276,

в Брестской области - 355,

в Витебской области - 262,

в Гомельской области - 301,

в Гродненской - 324,

в Минской области - 386,

в Могилёвской области - 371.

Так, уже в январе проверяющие из Минфина должны прийти в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, в Минской городской клинический эндокринологический центр и госархив Минской области. В это же время Минприроды планирует проверять “Белкоммунмаш”, а Минтруда - “Белмедпрепараты”.

В списке Госконтроля проверок на первое полугодие 2024-го значатся как крупные торговые сети (такие как компания “Гринрозница”), ведущие промышленные компании (МТЗ, “Белметалл”, Минский завод безалкогольных напитков), учебные заведения и учреждения здравоохранения , а также небольшие частные компании. Внесены в план проверок и фамилии отдельных индивидуальных предпринимателей.

[info_b]Ознакомиться с перечнем плановых проверок в разбивке по регионам и узнать, представители каких именно госорганов планируют нанести свой визит в ту или иную организацию, можно на официальном сайте КГК по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что осенью Комитет госконтроля в ходе проверки насчитал белоруска, которая, по их заявлению, недобросовестно вела бизнес более миллиона рублей налогов.

КГК насчитал белоруске 1 млн рублей налога. За что?