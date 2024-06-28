Южная Корея запретила поставлять в Беларусь ещё 243 вида товаров. Что в списке?

Опубликовано: 28.06.2024 14:43 , Обновлено: 28.06.2024

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи в пятницу, 28 июня, объявило об ужесточении экспортных санкций, введённых ранее против Беларуси и России. В перечень товаров, которые запрещено поставлять в Беларусь, было дополнительно включено 243 пункта, а в общей сложности под южнокорейские ограничения попало уже 1402 вида товаров.

К подержанным машинам, автозапчастям, тяжелой строительной технике, аккумуляторным батареям и прочему оборудованию, которые попали под санкции Сеула ранее, теперь добавили такие такие товары, как металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсоры и прочие “товары двойного назначения”.

Как пояснило южнокорейское агентство Yonhap, новые ограничения вступят в законную силу уже в конце августа, после того, как законодательные органы завершат все необходимые процедур. Однако, и после этого в некоторых случаях для товаров из “чёрного списка” по решению правительства могут сделать исключение. В частности, власти могут разрешить местным компаниям выполнить свои обязательства по экспортным контрактам, если они были заключены до официального вступления в силу новых ограничений.

В предыдущий раз свои санкционные списки Южная Корея, как сообщал Telegraf.news, расширяла в феврале 2024 года. Тогда в него включили 682 позиции, в том числе тяжелую строительную технику, аккумуляторные батареи, компоненты самолетов, различные механизмы.

Подержанные авто, аккумуляторы и не только. Южная Корея объявила о расширении санкционного списка товаров для РБ