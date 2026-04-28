Беларусбанк ограничил выпуск карт – по одной каждого типа на человека

Опубликовано: 28.04.2026 07:29 , Обновлено: 28.04.2026

Беларусбанк объявил об изменении правил обслуживания своих карт, которые затронут многих клиентов. Главное изменение - ограничение количества карточек одного типа. Теперь каждый белорус вправе будет оформить в банке лишь по одной карте любого типа.

“Каждому клиенту будет оформляться не более одной карточки каждого типа (включая банковские продукты, Клубы, «Магнит» и карты рассрочки «Магнит»), независимо от валюты счета и формы выпуска”, - говорится в объявлении на официальном сайте финансового учреждения.

Оформить карту повторно можно будет не раньше чем за 3 месяца до окончания её срока действия. Такие правила заработают уже с 1 июня 2026 года . Что будет с теми клиентами, у кого уже сейчас оформлено по несколько карт одного типа, в банке не уточнили.

Впрочем, в компании заверили, что большинство клиентов “значимых изменений” в повседневном использовании банковских карт вообще не почувствуют. Там подчеркнули, что сами по себе ограничения направлены в первую очередь на борьбу с так называемым «дропперским» схемам.

[inf]Дропы (от англ. drop — сбрасывать, ронять) — это подставные лица, которых мошенниками используют для вывода, обналичивания или перевода украденных денег. Они получают средства на свои карты, а затем снимают или переводят их дальше, таким образом становясь участниками преступной схемы по обналичиванию “лёгких денег”.[/inf]

“Основные изменения направлены на повышение безопасности банковских операций, снижение рисков мошенничества. Многие новшества помогут быстрее обнаруживать и блокировать сомнительные транзакции, защищая ваши средства”, - пояснили клиентам в Беларусбанке.

Среди прочих изменений по картам, анонсированных банком с 1 июня, есть и другие:

изменение перечня оснований для приостановления или прекращения операций по карточке - включая блокировку (точный перечень пока не озвучили),

изменение порядка освобождения от ежемесячной и ежегодной платы за обслуживание карточки (теперь будет учитываться объем безналичных оплат по конкретной карте или с использованием ее реквизитов),

изменения условий оформления карточки Белкарт‑Премиум (теперь эту карту нельзя будет обслуживать бесплатно при предъявлении военного билета),

изменение порядка подтверждения получения карточки, отправленной по почте.

Кстати, о возможном введении ограничения на количество банковских карт, которыми может владеть человек, на прошлой неделе заявляли в Национальном банке Беларуси. Так что не исключено, что Беларусбанк станет не единственным белорусским банком, который вводит подобные ограничения в свою практику.

Нацбанк предложил ограничить белорусам количество карт – «99,9% не почувствуют»