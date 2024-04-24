Из-за африканской чумы в Беларуси запретили ввозить свинину из одного региона России

Опубликовано: 24.04.2024 12:02 , Обновлено: 24.04.2024

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия из-за африканской чумы запретили ввозить в Беларусь российскую свинину. Речь идёт о поставках из Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.

В ведомстве сообщили, что, по информации Всемирной организации здоровья животных, на территории Челябинской области России зафиксированы случаи африканской чумы свиней. В связи с этим с 25 апреля в Беларусь прекращаются поставки:

живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, спермы хряков и эмбрионов свиней;

мяса свинины (в том числе диких кабанов) и другого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки;

кожевенного, рогокопытного, кишечного сырья и щетины от восприимчивых видов животных;

охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных;

кормов и кормовых добавок с содержанием компонентов животного происхождения.

Кроме того, временно запретили ввозить из Челябинской области в Беларусь корма растительного происхождения. Исключение составила продукция для кошек, собак, хорьков и других животных.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси призвали принять дополнительные меры для обеспечения биологической защиты свиноводческих комплексов на территории Республики.

[info_b] Африканская чума свиней — вирусное заболевание, для которого характерен высокий процент смертности и заражаемости поголовья. Для людей вирус не несёт непосредственной опасности. [/info_b]

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